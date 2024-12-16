Чому лазерна корекція зору є найбезпечнішою в офтальмології. Експерти Ексімер про важливе

Колосальний досвід використання лазерних технологій становить понад 30 років! Тому людина може бути впевнена, якщо лікар пропонує зробити лазерну корекцію зору, то гарантує вам якісний результат та безпеку.

Порушення зору

На сьогодні ексимерна лазерна корекція зору є найпоширенішим видом втручання в разі проблем із зором, як-от:

короткозорість;

далекозорість;

астигматизм.

Суть впливу процедури полягає у зміні форми рогівки завдяки ексимерному лазеру.

ВАЖЛИВО! Лазерна корекція зору найчастіше призначається пацієнтам від 18 до 45 років.

Яку методику лазерної корекції краще обрати

Розповідає медичний директор “Ексімер” Київ, к.мед.н. – Головкин Володимир Володимирович: “Існує кілька лазерних методик, найсучасніша з яких – “ФемтоЛасік” (Femto LASIK). Завдяки фемтосекундному лазеру можна сформувати найтонший клапоть рогівки”.

Операція робиться під автоматизованим контролем всіх необхідних хірургу параметрів:

згідно з індивідуальними показниками пацієнта коригується фокус лазерного променя.

Так забезпечується бездоганний зір – безпечно, без жодного різального інструмента. До речі, у 2018 році за розробку цієї лазерної технології вчені-фізики отримали Нобелівську премію!

Плюси 5D Femto Lasik технології

Найсучасніша методика використовує під час коригування рогівки два лазери – фемтосекундний та ексимерний й має такі переваги:

максимальна безпека проведення операції (без леза);

швидкий прогнозований результат – зір відновлюється за 2–3 години;

автоматичний контроль за оптичною віссю ока, що запобігає відхиленню ока під час операції;

відсутність похибки завдяки єдиній цілісній системі контролю персоналізованих параметрів – від діагностики до операції;

розширення показів до ексимерлазерної корекції у випадку тонкої, пологої, крутої рогівки або з вираженим астигматизмом;

показана військовим, спортсменам та людям, що ведуть активний спосіб життя.

зменшується ризик людського фактора завдяки інтелектуально-автоматичному режиму використання найважливіших етапів операцій.

Топ переваг використання лазера в офтальмології

Медичний директор “Ексімер” Одеса, офтальмохірург Афанасьєв Ілля Валентинович навів 10 аргументів, чому лазерна корекція є найбезпечнішим та найякіснішим методом втручання:

безболісна процедура – попередньо капаються знеболювальні краплі або операція проводиться під місцевою анестезією;

робота лазера автоматизована, що значно зменшує вплив людського фактора;

прогнозована дія;

контрольована операція;

високий ступінь стерильності;

лазер досягає навіть найвіддаленіших ділянок;

високоточність маніпуляцій, відсутність похибки;

персоналізована дія;

менш травматична процедура порівняно з іншими видами хірургії, що дає швидкий процес загоєння та відновлення;

зменшення ризиків та побічних реакцій.

Отже, коли обираєте місце, де лікуватимете очі, зважайте передусім на сучасні технології та устаткування.

Наприклад, наявність фемтолазера, як в мережі офтальмологічних центрів “Ексімер”, свідчить про високий рівень хірургічних можливостей клініки.

А якщо до цього додається ще й досвід лікарів, який спирається на світові знання й практики в офтальмології, можете сміливо доручати своє здоров’я такому закладу.