Чому лазерна зброя не замінить ППО: авіаексперт назвав головні недоліки Sunray

ППО / © Associated Press

Використання лазерних систем в Україні слід розглядати як додатковий ешелон протиповітряної оборони, а не альтернативу ракетному озброєнню.

Про це в етері «КИЇВ24» заявив авіаційний експерт Богдан Долінце.

Обмеження дальності та висока вартість

За словами експерта, головним недоліком лазерних установок є їхній малий радіус дії, який зазвичай не перевищує кількох кілометрів. Для порівняння: навіть ракети малого радіуса дії вражають цілі на відстані від 5–10 км. А серйозні засоби ППО працюють у діапазоні 70–100 км, що наразі недоступно для лазерних технологій.

Крім того, попри дешевизну самого «пострілу», створення та розгортання таких систем потребує значних інвестицій.

«Маємо розуміти, що це достатньо дорогі рішення. Принаймні відомо, що в Сполучених Штатах військово-морські сили використовують лазерну установку на кораблі, але вартість такої установки сягає порядка 150 млн доларів. По-друге, якщо говорити про масовість цих систем, все ж таки, при відносно невеликому радіусу дії, як правило, який не перевищує декілька кілометрів, маємо розуміти, що необхідні тисячі таких установок», — пояснив Богдан Долінце.

Ефективність на надмалих відстанях

За його словами, що попри це лазерні системи можуть стати потужним конкурентом для дронів-перехоплювачів у боротьбі з ворожими безпілотниками на близьких дистанціях. У цьому сегменті лазер виграє завдяки економічній доцільності.

«Тут дійсно лазерні установки на малих або надмалих відстанях можуть, в принципі, бути дуже і дуже економічно доцільними. І навіть ефективнішими, ніж безпілотники-перехоплювачі. Але в цілому треба розглядати цей засіб як доповнення до вже існуючих систем для так званої багатошарової системи протиповітряної оборони, яка якраз і дозволить суттєво підвищити ефективність боротьби з ворожими безпілотниками», — підсумував експерт.

На думку Долінце, лазери мають посісти своє місце в ешелонованій системі захисту неба, закриваючи «ближню» зону та здешевлюючи знищення масових цілей, як-от дрони-камікадзе.

Що відомо про використання лазерної зброї

Раніше видання The Atlantic повідомило про створення українськими інженерами власної лазерної системи під назвою Sunray. Розробка призначена спеціально для боротьби з російськими безпілотниками типу «Шахед». Головною перевагою такої зброї є низька вартість одного пострілу порівняно з традиційними ракетами ППО.

Генерал армії України, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж пояснив, що Україні знадобиться від двох до трьох місяців для розгортання масового виробництва власних лазерних систем боротьби з безпілотниками.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що зараз триває трансформація роботи ППО, що безпосередньо стосується окремих регіонів.

Нагадаємо, Україна має власну лазерну зброю. І знаходиться на шляху з її вдосконалення. Український лазерний комплекс «Тризуб» може знищувати ударні дрони, авіабомби, крилаті та балістичні ракети на відстані до 3 км, а гелікоптери, літаки та розвідувальні дрони — на відстані до 5 км.