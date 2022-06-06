Чому Лисичанськ стратегічне місто і окупанти намагаються його зруйнувати - Гайдай розповів

Російські війська цілеспрямовано руйнують місто Лисичанськ в Сєвєродонецькому районі Луганської області, обстрілюючи житлові будинки та центр гуманітарної допомоги населенню.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, чому це місто стратегічно важливе і чому окупанти намагаються його зруйнувати.

"Лисичанськ розташований, так би мовити, вгорі, тобто це така стратегічна висота і звідти буде набагато легше захищатись, тримати можна набагато довше і продуктивніше лінію оборони і тому росіяни зараз зосередили величезну частину обстрілів саме на Лисичанську. Вони руйнують не лише військові об'єкти, як вони кажуть, вони руйнують все", - сказав він в ефірі телемарафону.

Гайдай зазначив, що росіяни повністю руйнують житлові будинки у місті, а також обстріляли центр гуманітарної допомоги населенню.

"Вони позавчора просто розстріляли будинок, де був гуманітарний штаб, де люди чітко знали, що там можна домовитися за евакуацію, що є якийсь зв'язок, що є можливість взяти гуманітарні набори, воду, або якісь ліки. І от вони просто гатили туди дуже довго. Більше 30 прильотів ми нарахували і по фото і відеоматеріалах можна подивитися, що залишилося від цієї будівлі", - повідомив очільник Луганської ОВА.

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