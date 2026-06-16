Чому Лукашенко раптово дав задню із Зеленським: експерт пояснив, що змінилось

Олександр Лукашенко / © Associated Press

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко почав помітно змінювати свої публічні заяви. Причиною цього стало усвідомлення того, що європейські країни перейшли від теоретичних попереджень до практичних мобілізаційних та оборонних дій.

Таку думку в ефірі телеканалу «Київ24» висловив відомий білоруський громадський та політичний діяч Сергій Бульба.

Кінець інформаційної бульбашки

За словами експерта, білоруського диктатора протягом багатьох років умисно тримали у штучно створеному інформаційному вакуумі. Російська та власна пропаганда активно підживлювали міф про «ілюзорний напад Заходу на Білорусь», аби тримати режим у тонусі та під повним контролем Кремля.

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Однак зараз ситуація кардинально змінилася, і в Мінську почали тверезо оцінювати реальність.

Європа діє рішуче

Сергій Бульба наголосив, що риторика Лукашенка пом’якшилася або трансформувалася саме через конкретні оборонні кроки, які зараз демонструють країни ЄС та НАТО.

«Йдеться вже не лише про розмови щодо загроз, а про конкретні кроки на випадок масштабного конфлікту», — підкреслив діяч.

Західні сусіди Білорусі більше не обмежуються стурбованістю, а демонструють:

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Масштабні військові навчання поблизу кордонів;

Фортифікаційне зміцнення рубежів;

Реальне розгортання та перегрупування оборонних контингентів.

Бачачи, що європейські країни готуються до можливого зіткнення значно серйозніше, ніж раніше, мінський режим намагається маневрувати, аби не стати прямою ціллю у разі глобального загострення.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко після погроз раптово змінив тон щодо Володимира Зеленського і навіть перепросив. Лукашенко визнав, що його нещодавня критика на адресу Володимира Зеленського могла бути надмірною, але назвав це «відповіддю» на заяви Києва про наявність цілей на території Білорусі.

Раніше Лукашенко запустив новий фейк, він заявив, що Україна нібито відвела війська від кордону на 40 км. Білоруський диктатор тоді заявив, що Україна нібито просто не має людей для посилення північного кордону, бо всі людські ресурси йдуть на фронт.

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