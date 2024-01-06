Чому люди не евакуюються з прифронтових регіонів: волонтерка озвучила головну причину

Що повинні зробити суспільство і влада для того, щоб нарешті переселити мешканців прифронтових регіонів.

Після смертоносних обстрілів прифронтових населених пунктів України 6 січня радниця міністра захисту довкілля та відома українська волонтерка Лала Тарапакіна назвала причину того, чому люди не евакуюються із небезпечних територій.

Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці на прикладі історії власної сім’ї.

“Коли розбомбили дім моєї мами, за деякий час я переселила її в Чернівці. Вони з моєю донькою живуть там вже більше року. Виплата ВПО складає на маму 2000 грн. Оплата витрат на оренду житла - 10500 грн. Винаймати житло нам ще не менше 3 років, бо той самий, супер відомий будинок в Ірпені, навіть не почали будувати”, - змалювала ситуацію Лала Тарапакіна.

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За її словами, це “лише краплинка в океані незахищеності”, одна із тисяч історій, які відбуваються у всій країні.

Волонтерка наголосила, що єдина причина, з якої люди не виїхали із небезпечних територій полягає в тому, що їм "немає куди" виїжджати “або немає за що”.

“Або тварини. Або ще старенькі на додаток. Або з малими дітьми. Покровськ, Гірник, Селідово, Херсон, Садове, Львове, Козацьке, Берислав... Люди, що залишилися, не мають куди виїхати. І їх вбивають щодня, майже з гарантією”, - стверджує вона.

Лала Тарапакіна звернулася до користувачів соцмережі з проханням вносити пропозиції щодо того, що повинні зробити суспільство і влада для того, щоб нарешті переселити мешканців прифронтових регіонів.

Нагадаємо, з околиць Херсона триває евакуація дітей. У місті та околицях і досі вкрай небезпечно через постійні обстріли російських окупантів.

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