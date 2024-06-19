Чому люди не хочуть йти до армії: військовий здивував заявою

У людей, які цікавляться війною та готові до виконання громадянського обов'язку, є страх йти до армії. Вони не хочуть піти на фронт і померти в посадці, тому що їхній командир не зміг налаштувати елементарну взаємодію.

Про це сказав ветеран Дмитро "Івіч" Вербич в інтерв'ю "Телебаченню Торонто".

"Все, що держава комунікувала з суспільством під час повномасштабного вторгнення, на мою думку, це глобальний провал. Вони взагалі "не відстрілюють", як треба розмовляти з людьми", – каже він.

Люди знають реальний стан справ

За словами військового, люди, які цікавляться війною та в принципі розуміють, що є громадянський обов'язок і воювати потрібно, мають страх, з яким намагаються боротися. На них дуже діє, тому що в них є кум-сват-брат-знайомий, який вже у війську. І спілкуючись з цією людиною, вони розуміють реальну ситуацію, що там відбувається.

"І про провали, про цей розпіарений контрнаступ, про те, що все далеко не так красиво, як на картинці, що в нас купа на тактичному рівні ідіотизму і так далі. Це цих людей демотивує. Вони не хочуть піти в армію і померти в посадці, тому що їх командир не зміг налаштувати елементарну взаємодію, тому що все зовсім не так класно", – зауважив Вербич.

Нагадаємо, в Україні нові механізми мобілізації для пошуку додаткових сил ухвалюються надто пізно. І після місяця дії нового закону про мобілізацію результатів не видно.

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