Чому Міноборони змінило позицію щодо термінів оновлення даних в ТЦК – різка оцінка нардепа

На зміну позицію Міноборони щодо збільшення термінів оновлення даних у ТЦК могли вплинути з Банкової.

Таку думку висловив народний депутат України від фракції “Європейська Солідарність” Володимир Ар'єв, передає "Київ24".

"Що це за шизофренія в одному відомстві? Це такий плюралізм думок в одній голові. Тобто спочатку вони надсилають комітетам Верховної Ради лист, що вони підтримують (збільшення термінів оновлення даних у ТЦК – Ред.), а про це повідомляється в медіа. Після чого не минає і двох годин, як з’являється лист, що вони вже не підтримують, а попередній анульований. Ну, в мене тут лише є два варіанти. Перший варіант, що хто є керівником Умерова, фактично це ОП й вони про це прочитали й телефонним правом подзвонили, сварилися і змусили його вже змінити думку Міністерства оборони", – припустив нардеп.

А другим варіантом, на думку Ар'єва, є те, що у Міноборони може бути "просто хаос в документах та взагалі хаос такий, що вони спочатку підтримують, потім "ой ні, ми не підтримуємо".

"А можливо, обидва варіанти. Я взагалі вважаю, що країна, яка воює, не може допускати подібного нехлюйства", – підсумував опозиціонер.

Нагадаємо, вчора, 25 червня, народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що у Міноборони підтримують законопроєкт, де оновлення даних в ТЦК пропонують подовжити ще на три місяці.

Проте згодом у міністерстві передумали і заявили, що проти збільшення термінів оновлення даних у ТЦК для військовозобов’язаних від 60 до 150 днів. Зауважимо, що крайньою датою оновлення даних залишається 16 липня 2024 року.

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