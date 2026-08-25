«Чому мій чоловік на війні, а іншим дають відстрочку?»: українки рознесли новий законопроєкт

Мобілізація в Україні / © ТСН

Реклама

Українці бурхливо відреагували на пропозицію деяких нардепів надавати відстрочку від мобілізації чоловікам, які мають дитину віком до одного року. Рідні та близькі, чиї чоловіки та жінки служать у війську, обурені такою ініціативою. Їх також підтримують інші українці та закликають владу нарешті подумати про демобілізацію.

Що відомо про ініціативу, що українці думають про нову підставу для відстрочки від мобілізації і що кажуть адвокати — читайте на ТСН.ua.

Реклама

Надати відстрочку чоловікам, які мають новонароджену дитину — гучний законопроєкт

Днями у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15541, який може розширити перелік підстав для відстрочки від мобілізації. Документ пропонує надавати відстрочку на один рік чоловікам, які мають дитину віком до одного року. Чи буде це поширюватися на чинних військових — наразі невідомо.

Реклама

Автор законопроєкту, народний депутат Олексій Гончаренко, пояснює ініціативу необхідністю участі батька у догляді за новонародженою дитиною, а також підтримки матері протягом першого року після пологів.

Для цього пропонується доповнити частину першу статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» новим пунктом. До переліку військовозобов’язаних, які не підлягають призову під час мобілізації, хочуть включити чоловіків, які мають дитину віком до одного року.

Наразі законопроєкт уже передали на розгляд профільного Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Водночас парламент ще не розглядав документ, і остаточного рішення щодо нього немає.

Зараз стаття 23 закону вже передбачає низку сімейних обставин для отримання відстрочки, однак вони застосовуються за наявності визначених законом додаткових умов.

Реклама

Має як демографічні переваги, так і дискусії щодо поповнення війська: юристка прокоментувала ініціативу

Юристка Діни Дрижакової вважає, що запропоноване розширення підстав для відстрочки від мобілізації може мати як демографічні переваги, так і створити нові дискусії щодо справедливості таких рішень.

«Якщо говорити з точки зору демографічного питання, так, звісно, це підтримання материнства, дитинства, в першу чергу те, що гарантується самою Конституцією. Але в такому ж випадку це буде чимось на кшталт певної дискримінації тих, хто, можливо, не може мати дітей», — зауважила адвокатка в ефірі Київ24.

Вона також наголосила, що у разі подальшого розширення відстрочок постане питання, за рахунок яких категорій чоловіків поповнюватимуться Сили оборони.

На думку юристки, надалі можуть бути внесені й інші, більш жорсткі зміни до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», яка визначає підстави для отримання відстрочки.

Реклама

«Якщо навіть будуть введені ці зміни, то логічним стане питання, за рахунок яких категорій чоловіків, відповідно, будуть поповнюватися наші війська і хто нас буде захищати», — підкреслила вона.

«Ви думайте, як людей демобілізовувати?»: реакція українців

Українські жінки, які виховують дітей самостійно, бо їхні чоловіки перебувають на війні, закликають владу до справедливості та просять надати таку підставу і для чинних військових.

«Тобто, мій чоловік 5-й рік у війську. Зауважити хочу, що пішов він з початком війни добровільно, повернувшись з-за кордону. Вагітність — сама, і ось уже 10 місяців сама виховую вже двох дітей. Кажете, найскладніший період — перший рік? Ну, тут хоч ви праві! А коли будуть звільнення військових? Які потрібні підстави для таких, як він?! Я підтримую цю ініціативу, але ж знову „військові — не люди“. Чому влада думає, що у військових безкінечне здоров’я і вони сім’ям не потрібні?;

А може і військових тоді звільнити на рік від служби, при народженні дитини?;

А в кого з хлопців на службі дитина народилася, на рік додому відпустять? Це ж найскладніший період;

Я категорично проти такого законопроєкту. А ви подумали про військовослужбовців, у яких також народжуються діти? Про їх дружин, які місяцями й роками самі на руках виховують немовлят, без відпочинку, допомоги чоловіка й можливості просто побути сім’єю? Чому одним родинам дають можливість бути разом після народження дитини, а іншим—ні? Діти військових хіба менше потребують своїх татусів? Підтримувати сім’ї потрібно, але не створюючи ще більшої несправедливості для тих, хто захищає країну. Ганьба!

А у діючих військових, значить, не діти, і їм не потрібен тато хоча б в перший рік життя. Хоч би не позорилися з цими законопроєктами, тому що судячи з них видно, що вам там взагалі немає чим займатись, а тільки всяку фігню придумувати»;

© Threads

© Threads

© Threads

Також українці на тлі цієї новини просять керівництво держави нарешті звернути увагу на військових, які на війні доволі довгий час, та розробити механізм демобілізації.

«Щось для діючих військовослужбовців буде: терміни безперервної служби, гарантовані вихідні і відпустки? Чи ви тільки про ухилянтів думаєте?

А для діючих військових знову насрано, так? Я ж правильно зрозуміла?;

Чому не для діючих військових? Чому мій чоловік на війні 5-й рік, а призивним — плодітеся та розмножайтеся? А я сама маю доглядати новонароджену дитину?;

Ви думайте, як людей демобілізовувати, які 5 рік в зоні бойових дій».

Втім, є користувачі Theads, які жартують та говорять, що нова підстава для звільнення від служби покращить демографічні показники України.

© Threads

© Threads

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ обговорюють зниження мобілізаційного віку, а саме від 60 до 50–55 років. Нардеп, секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко уточнив, що остаточного рішення щодо цього питання ще немає.

У РНБО наголосили, що заяви про підготовку обов’язкової мобілізації жінок в Україні не відповідають дійсності. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко підкреслив, що українки можуть долучатися до війська виключно добровільно.

Новини партнерів

Новини партнерів