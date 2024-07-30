Чому мобільний зв'язок став гіршим, навіть якщо немає відлючення світла – відповідь Мінцифри

У Мінцифри пояснили, що навіть якщо за вашою адресою є світло, ви можете перебувати в радіусі базової станції, яка перевантажена.
Навіть якщо немає відключення світла якість мобільного зв'язку інколи стає гіршою.
Спеціалістка експертної групи нормативного забезпечення електронних комунікацій Мінцифри Надія Бабич в ефірі телемарафону пояснила, з чим пов'язане погіршення мобільного зв'язку.
"Простими словами це означає, що ви перебуваєте в радіусі базової станції, яка перевантажена. Кожна базова станція має обмежену можливість забезпечити кількість дзвінків та користування мобільним інтернетом. Тобто ви можете знаходитися в радіусі однієї станції, а коли вимикають світло, ви переключаєтесь на іншу", – зазначила Бабич.
За її словами, у такому разі виникає перевантаження на діючу станцію.
"Тому телефон дійсно може показувати, що сигнал є, але подзвонити чи написати ви не зможете, бо мережа перевантажена", – каже представниця Мінцифри.
Вона закликає під час відключень зменшити споживання мобільного інтернету, не завантажувати фото і відео, щоб не перевантажувати мережу.
Нагадаємо, що в Україні мобільні оператори повинні забезпечити 10 годин роботи мережі без електроенергії.
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