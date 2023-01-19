Чому Монастирський і Єнін були в одному гвинтокрилі й куди саме летіли: пояснення Нацполіції

Керівництво МВС, яке загинуло в авіакатастрофі у Броварах, летіло гелікоптером, бо намагалося якомога швидше прибути на місце призначення.

Гелікоптер, який зазнав авіакатастрофи у Броварах 18 січня, із керівництвом МВС на борту летів до однієї з прифронтових областей. Голова МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович, які загинули в авіакатастрофі, були в одному гвинтокрилі, оскільки намагалися якомога швидше прибути до місця призначення.

Про це повідомила речниця Нацполіції Мар'яна Рева на брифінгу.

За її словами, гелікоптер летів у відрядження до однієї з прифронтових областей України. Працівники та керівництво МВС часто їздили на передову, щоб побачити ситуацію на власні очі та проінспектувати забезпечення підрозділів Міністерства, які перебувають у "гарячих" точках.

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Крім того, такі систематичні поїздки здійснювалися, щоб ефективніше ухвалювати управлінські рішення.

"Вони вирушали у відрядження, поспішали і хотіли якомога швидше прибути на місце, щоб скоригувати у подальшому роботу міністерства якомога краще і ефективніше, у тому числі і задля переможних ситуацій на фронті", - повідомила Рева.

Речниця Нацполіції нагадала, що розслідування проводить Служба безпеки України.

"Дуже багато фото- та відеоматеріалів. Вони всі зібрані й у процесуальному порядку долучені до матеріалів кримінального провадження. Їх вивчатимуть експерти, й тоді на це можна буде дати відповіді. Без висновків експертизи ми не можемо нічого заявляти", - додала вона.

Нагадаємо, що внаслідок авіакатастрофи в Броварах 18 січня 14 людей, зокрема одна дитина, загинули, постраждали 25, 11 з яких - діти.

Сереж жертв - маленька Мілана, 2017 року народження. Вона загинула разом із мамою.

Падіння гвинтокрила у Броварах

Зранку 18 січня у Броварах на Київщині пролунав вибух. Голова ОВА повідомив, що поруч із дитячим садком та житловим будинком розбився гвинтокрил. У цей час в садочку перебували діти та співробітники закладу.

За даними ДСНС, розбився їхній гвинтокрил ЕС-225 (бортовий номер 54). Він пошкодив дитячий садок, скління у 14-поверховому житловому будинку та три авто.

Того ж дня уряд призначив очільника Нацполіції Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ і поклав на нього виконання обов'язків міністра внутрішніх справ.

Наразі перелік кандидатів на посаду міністра внутрішніх справ ще формується.

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