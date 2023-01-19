Чому українцям можуть припинити нараховувати пенсію і що тоді робити: пояснення від Мінсоцполітики

Якщо карткою, на яку нараховується пенсія, не користувалися понад шість місяців, то соціальні виплати можуть "заморозити".

Про це інформує заступниця голови Мінсоцполітики Дар’я Марчак.

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У Міністерстві соціальної політики України повідомили, щоб цього уникнути такої ситуцації, потрібно хоча б один раз за 6 місяців провести транзакцію своєю пенсійною карткою. Наприклад, поповнити рахунок мобільного, сплатити комунальні послуги чи інші рахунки.

Якщо так сталося, що все ж припинили нараховувати пенсію, то можна відновити послугу та повернути недоотримані кошти. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду та підтвердити особу. Після перевірки даних Пенсійний фонд приймає рішення щодо відновлення пенсійних виплат протягом 10 днів з дня звернення.

Нагадаємо, раніше в уряді повідомляли, що наступного року Кабмін проведе індексацію пенсій. Відтак, українські пенсіонери отримають підвищені виплати.

Очільник українського уряду Денис Шмигаль зауважив, що внаслідок пенсійної реформи 2023 року кожен пенсіонер зможе отримувати по дві виплати: із Пенсійного фонду та накопичувальної системи, яку запустять у результаті реформи.

Бюджетом гарантуються всі соціальні виплати цього року — міністерка соцполітики Оксана Жолнович

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