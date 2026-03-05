"Чому ми повинні виходити зі своєї землі?": Зеленський про мирні плани і Донбас

Зеленський / © Офіс президента України

Президент України закликає не довіряти словам Кремля щодо Донбасу. Він наголосив, що навіть у разі відступу українських сил агресія з боку Росії лише посилиться.

Про це український лідер сказав в інтерв’ю Rai Italia.

Якщо Україна залишить Донбас, війна не завершиться

Зеленський прокоментував слова президента РФ Володимира Путіна про те, що нібито «якщо України не буде на Донбасі, війна закінчиться». Він наголосив, що це —суцільна брехня.

«Попри всі слова, які раніше звучали від Росії, агресія тільки збільшилась, і ми просто не можемо довіряти російській стороні», — підкреслив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що навіть за сприяння сильних посередників Україна повинна діяти обережно.

«Умови повинні бути такими, щоб ми не вірили, не покладалися просто на слова Росії. Ми повинні зрозуміти, що, якщо України не буде на Донбасі, не гарантовано, що Путін не продовжить війну. Факт — що він продовжить», — запевняє очільник України.

Зеленський також пояснив логіку Кремля.

«Йому потрібен час підготуватись, укомплектувати бригади, додаткові дивізії тощо. Для цього потрібен час. От у це я вірю — що йому потрібен цей час. Але хто дає гарантію, що потім він не продовжить окупацію?», — завершив глава держави.

Як зауважив президент, українські укріплення стримують можливості російських військ. Так, якщо ЗСУ відійдуть, Путін збереже від 300 тисяч до мільйона своїх солдат в залежності від активності й тривалості наступальних дій на Донбасі.

«Чому раптом ми повинні йому вірити і дарувати такі подарунки?», — риторично завершив український лідер.

Раніше Зеленський заявив, що сценарій виведення українських військ із Донбасу є неприйнятним для України. За його словами, під час переговорів Росія наполягає на повному відході українських сил, тоді як США розглядали варіанти демілітаризованих зон або обміну територіями. Лідер України наголосив: такі пропозиції створюють ризик нових вимог з боку Кремля. Президент застеріг, що відступ відкрив би російській армії шлях до просування вглиб країни. «Це чисте божевілля», — наголосив Зеленський.