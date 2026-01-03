Чому мир в Україні досі залишається примарним: The Guardian про події за лаштунками війни 2026 року

Війна в Україні триває майже 4 роки і її кінець досі залишається примарним / © Getty Images

Війна в Україні триває майже 4 роки і її кінець досі залишається примарним. У своєму новорічному зверненні до країни президент Володимир Зеленський сказав, що віддав би все на світі, «якби міг сказати, що мир настане вже за кілька хвилин», але наразі це неможливе.

Видання The Guardian проаналізувало, чому, попри активну дипломатію, мир залишається недосяжним.

«Останні 10 відсотків»

У своєму новорічному зверненні президент знову заявив, що мирна угода готова на 90%. Однак він додав важливе уточнення, яке руйнує оптимізм президента США Дональда Трампа щодо швидкого завершення війни.

«Ці 10% містять, по суті, все», — зауважив Зеленський.

Минув майже рік, відколи Трамп обійняв посаду президента США з обіцянкою закінчити війну за 24 години, але цього так і не сталося.

Натомість кінець 2025 року ознаменувався «дипломатичною лихоманкою». У мережу «злили» план, розроблений США та РФ, згідно з яким Україна мала б відмовитися від Донбасу.

Секретар армії США Ден Дрісколл навіть зібрав дипломатів НАТО в Києві на, як це назвали учасники, «кошмарну зустріч», де вимагав від України підписати угоду просто зараз, інакше умови стануть гіршими. Зеленському та європейським союзникам вдалося відбити цей план, який українці сприйняли б як капітуляцію.

Внутрішні «землетруси»: Буданов на чолі ОП

Політичний ландшафт України також зазнав кардинальних змін.

У п’ятницю Зеленський призначив свого давнього голову військової розвідки Кирила Буданова керівником Офісу Президента.

Це сталося після відставки Андрія Єрмака, найближчого радника президента, яка відбулася нещодавно на тлі корупційного скандалу.

Призначення Буданова — фігури, відомої зухвалими операціями проти РФ, — може свідчити про зміну підходу Києва до переговорів. Буданов має добрі зв’язки із західними розвідками та, що важливо, канали комунікації з Росією щодо обміну полоненими.

Фактор виборів і тінь Залужного

2026 рік стане політично складним для Зеленського, оскільки його п’ятирічний термін давно сплив. Воєнний стан забороняє вибори, і в Україні існує консенсус, що голосування під час війни неможливе.

Однак Трамп використовує це як важіль тиску, повторюючи російські наративи про «нелегітимність» Зеленського.

У відповідь Зеленський заявив, що попросить парламент підготувати закони для виборів у воєнний час, але вимагає від західних партнерів пояснити, як гарантувати безпеку голосування.

Головним потенційним конкурентом залишається Валерій Залужний, нинішній посол у Лондоні.

Залужний відхилив пропозиції приєднатися до команди Зеленського, але поки не веде активної кампанії, розуміючи крихкість суспільства у стані війни.

«Час покаже, чи піде він у політику», — каже джерело, близьке до генерала.

Виснаження суспільства

Для багатьох українців цей Новий рік став психологічно найважчим. Якщо у 2023-му була надія на перемогу, то зараз настрої змінилися.

Солдат Сергій, який перебував у відпустці в Києві, зізнається, що готовий воювати далі, аби не допустити катастрофічної угоди, але визнає, що може бути в меншості.

«Я думаю, що на цьому етапі, ймовірно, більшість була б готова погодитися на погану угоду; аби тільки припинити бойові дії», — каже військовий.

Умови для справжнього миру

Народний депутат Сергій Рахманін вважає, що переговори не будуть успішними, доки Росія відчуває свою перевагу на полі бою.

Він назвав три умови для реального шансу на мир:

Більш системна військова та фінансова підтримка від Європи. Стабілізація фронту (зупинення російського просування). Початок серйозних економічних проблем всередині Росії.

«Якщо ці три фактори зійдуться, тоді все може вийти, навіть з позицією Трампа. Але якщо хоч один із них не спрацює на нашу користь, буде надзвичайно важко», — резюмував Рахманін.

