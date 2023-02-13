Чому на більшій частині України сьогодні не вимикають світло і де можуть задіяти графіки відключень

У понеділок, 13 лютого, в Україні поступово зростає споживання електроенергії, порівняно з вихідним днем, що є традиційним для початку робочого тижня. Утім дефіциту потужності в енергосистемі наразі немає. Наявної потужності достатньо, щоб покрити потреби споживання.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Відсутність дефіциту пояснюється тим, що після ремонтів у роботу включено додаткові енергоблоки на декількох теплових електростанціях, зросло виробництво електроенергії в енергосистемі, яке повною мірою покриває споживання. Також через повінь інтенсивно працюють гідроелектростанції. Збільшення світлового дня та ясна погода сприяють генерації з відновлюваних джерел енергії. Також триває імпорт електроенергії зі Словаччини", - пояснили в компанії.

Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні поки що не доводились. Заміри фактичного споживання в областях України проводяться відповідно до графіка.

"Однак через пошкоджену мережеву інфраструктуру в Одесі діють графіки погодинних відключень. У Київській, Хмельницькій, Житомирській областях та у м. Київ у міру зростання споживання теж можливе застосування відключень відповідно до графіків операторів систем розподілу для уникнення ризику перевантаження обладнання", - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" нагадали, що понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі й перебувають під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також розташовані і більшість вітрових та сонячних електростанцій. "Зазначимо, що крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулювальні потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години", - додали в компанії.

На низці електростанцій, пошкоджених під час ракетних та дронових атак росіян, продовжуються ремонтні роботи.

Нагадаємо, в компанїі "Укренерго" оголосили про подовження замірів фактичого споживання електроенегії від цього тижня.

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