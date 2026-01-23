Чому на Буковелі не вимикають світло: пояснення енергетика

Ситуація в енергетиці складна / © Associated Press

Гірськолижний курорт «Буковель» забезпечений власними генераторами та імпортує електроенергію, тому світло там є навіть під час відключень.

Про це під час наради в Івано-Франківській ОВА повідомив очільник правління «Прикарпаттяобленерго» Василь Костюк, передає «Суспільне».

З його слів, на Прикарпатті є вісім споживачів, які закуповують електроенергію з-за кордону, серед них і «Буковель».

«До всіх споживачів області графіки застосовуються рівно. Буковель має забезпечення генераторною потужністю і працює на імпорті. Зараз він закуповує 15 МВт потужності для своїх потреб», — сказав Василь Костюк.

Наразі Івано-Франківська область споживає від 400 до 440 МВт потужності електроенергії.

Тим часом в «Укренерго» повідомили, що сьогодні вранці ситуація в енергосистемі суттєво ускладнилася. У більшості регіонів України вимушено були застосовані аварійні відключення.

«Одразу кілька об’єктів генераціївийшли в аварійний ремонт», — зазначили у відомстві.

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Сергій Нагорняк зазначив, що стан енергетичної системи України, яка перебуває під постійними російськими ударами, може почати поступово покращуватися від березня.

Він також звернув увагу на складні погодні умови та велику кількість аварійних пошкоджень. Через це, з його слів, повернення електропостачання відбувається не так швидко, як хотілося б, а навантаження на систему залишається критично високим.