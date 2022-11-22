Чому на фікусі осипається листя: 5 основних причин та як цьому запобігти

Фікус скидає листя. Основні причини "облисіння" рослини восени та взимку та що робити у такому випадку, читайте в матеріалі ТСН.ua

Фікуси не потребують особливого догляду — незвичайного та постійного підживлення, пересаджування тощо. Але коли фікус починає скидати листя, значить йому щось не подобається і потрібно відповідно реагувати.

Збільшити освітлення. Якщо влітку ваш фікус стоїть на деякій відстані від вікна і його це цілком влаштовує, освітлення достатньо, то з настанням осені, тим більше зими, потрібно переставити фікус на підвіконня, бажано такого вікна у яке б заглядало сонячне проміння. Хоча б деколи. А якщо ж ви хочете, щоб фікус залишався в глибині кімнати, потрібно використовувати додаткове освітлення, наприклад, вмикати для нього фітолампу на 8-10 годин на добу. Головні вороги фікуса — недостатня вологість, гаряче повітря від батарей та холодний протяг. Водночас рослина дуже любить свіже повітря. Тому бажано відставити фікус від батареї, частіше провітрювати кімнату, де знаходиться фікус, але при цьому захистивши рослину від протягів. Все це безперечно покращить самопочуття рослини. Фікус любить тепло, але зимує він краще за прохолодних умов. Рослина любить світло та прохолоду і якщо вибирати між теплою, але темною кімнатою або прохолодною та світлою лоджією, то фікус перезимує без втрати листя при другому варіанті. Температура, де знаходиться фікус, взимку не повинна опускатися нижче +5 градусів, але за низької температури горщик краще ставити на теплоізоляційний матеріал. Восени та зимою фікус потрібно поливати менше, а обприскувати частіше. Для профілактики загнивання коренів та зниження стресу через зміни погоди та умов, фікус восени корисно поливати та оприскувати спеціальними, відповідними препаратами. Фікуси не люблять переїздів та зміни умов. Наприклад, якщо ви заносите фікус із прохолодної світлої веранди у темне тепле приміщення – це може спричинити листопад. Навіть різкий поворот горщика щодо вікна призводить до опадання частини листя. Однак крутити фікус навколо своєї осі потрібно періодично, тільки повертаючи за раз не більше, ніж на 25 градусів, щоб світло рівномірно падало на крону деревця, і вона розвивалася рівномірно.

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