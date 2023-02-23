Чому на Харківщині посилилися ворожі ДРГ і де окупанти хочуть посилити темп свого наступу: відповідь ISW

Російські окупанти проводили розвідувально-диверсійну операцію на українсько-російському кордоні та на північний схід від Куп’янська. Таким чином, ймовірно, російські війська намагаються посилити темпи наступальних дій на лінії Куп’янськ-Лиман .

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни від 23 лютого.

Повідомляється, що 22 лютого російські сили проводили розвідувально-диверсійну операцію на українсько-російському міжнародному кордоні та на північний схід від Куп’янська.

Генштаб ЗСУ наголошував, що українські війська відбили російську розвідку в районі Бологівки (приблизно 40 км на північний схід від Куп’янська), змусивши диверсійно-розвідувальну групу відступити до Росії. Т акож у зведенні йшлося, що російсько-російська диверсійно-розвідувальна група намагалася проникнути в район Фіголівки (приблизно 22 км на північний схід від Куп’янська).

"Ймовірно, російські війська намагаються посилити темпи наступальних дій на лінії Куп’янськ-Лиман. Н аступ росіян на західній лінії фронту в Луганській області ускладнює рельєф, ліс і українські укріплення", - йдеться в повідомленні.

В ISW з посиланням на Генштаб ЗСУ додають, що також російські війська провели декілька невдалих наступальних операцій на Куп’янському та Лиманському напрямках, а українські війська відбили штурм Куземівки (17 км на північний захід від Сватового) та Діброви (приблизно 10 км на південний схід від Лиману). Крім того, за даними голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, дві російські танково-піхотні роти безуспішно намагалися прорватися на Кремінському напрямку.

В Інституті наголошують, що головні зусилля російської армії зараз зосереджені на тому, щоб повністю захопити Луганську область та просуватися на захід до східної Харківської області й оточити північну частину Донецької області.

Нагадаємо, в ISW оцінили, що Путін відродив свій імперіалістичний наратив про "історичні рубежі", що може загрожувати колишнім радянським країнам.

Як заявляв начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов, новий "великий" наступ Росії вже триває: "Він так триває, що не всі це навіть бачать, такої якості цей наступ". Очільник ГУР висловив упевненість, що зараз росіяни показують свій максимум.

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