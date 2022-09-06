Чому на кордоні України утворилися довжелезні черги з фур і як вирішують цю проблему: в ДПСУ відповіли

В Держприкордонслужбі розповіли, чому на виїзд з України в основних пунктах пропуску утворилися довжелезні черги з вантажівок і чому на кордоні іноді утворюються затори із сотень легкових авто, і де дізнаватися про стан завантаженості пунктів пропусків.

Довжелезні черги із фур на виїзд з України утворилися через те, що українські порти припинили повноцінно працювати, тож вся логістика перекинулася на західний кордон. Утім, прикордонники, Державна митна служба і Міністерство інфраструктури роблять усе можливе, аби збільшити кількість пропуску вантажівок.

Про це в ефірі телемарафону 6 вересня повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Після того, як українські порти припинили повноцінно функціонувати, вся логістика перекинулася на західну ділянку кордону", - пояснив він.

За його словами, українська сторона співпрацює із сусідніми країнами, аби пришвидшити оформлення вантажівок на кордонах.

"Ми ведемо співпрацю з нашими партнерами по той бік кордону всіх країн Європейського Союзу, які з нами межують, для того, щоб налагодити всю ту необхідну комунікацію, і оформлення вантажівок відбувалося максимально швидко і з українського боку, і по той бік кордону", - поінформував він.

Також Демченко зазначив, що загальний транспортний потік за останній час зріс від 21 тисячі легкових та вантажних автомобілів до 23 тисяч одиниць за добу, які рухаються як на в'їзд, так і на виїзд.

"Ми не припинимо робити максимально можливих речей для того, щоб оформлення і пропуск вантажівок був максимально швидким. Ми пам'ятаємо, що пункт пропуску "Ягодин" зараз перекваліфіковано виключно лише для вантажних транспортних засобів, там не здійснюється оформлення легковиків. Крім того, було збільшено кількість смуг для руху на пункті пропуску "Краківець", - сказав він.

Також речник ДСНС пояснив, чому на пунктах пропуску західних кордонів іноді утворюються черги із сотень легкових авто.

"В окремі години на окремих напрямках може скупчуватися певна кількість транспортних засобів, іноді їх – до 100, і це зумовлено тим, що одномоментно певна кількість громадян намагається перетнути кордон, тому ми радимо для того, щоб максимально швидко перетинати кордон, людям цікавитися інформацією про стан завантаженості пунктів пропусків. На сторінці у "Фейсбуці" Західного регіонального управління Держприкордонслужби що три години оновлюється інформація про стан завантаженості пунктів пропуску на виїзд з України саме для легкових авто. Такі ж самі ресурси є у прикордонників країн, які з нами межують. Тому якщо ви рухаєтеся на виїзд з України – користуйтеся нашим сервісами, якщо ви рухаєтеся на виїзд з якоїсь країни, то користуйтеся тими онлайн-сервісами, які надають ці країни", - порадив Демченко.

Нагадаємо, ми розповідали, які сьогодні, 6 вересня, утворилися черги на кордоні України з країнами ЄС.

Чому на кордоні України з країнами ЄС утворилися довжелезні черги вантажівок - Мустафа Найєм

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