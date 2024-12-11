Чому на заході України скасували відключення світла, а в інших регіонах ні: пояснення ДТЕК

У ДТЕК пояснили, чому на заході України скасували знеструмлення, а в інших регіонах ні. На це впливає як виробництво електроенергії, так і цілісність електромереж.

Про це повідомили у ДТЕК.

Як зазначили в компанії, графіки з'являються тоді, коли електроенергії не вистачає. Це може статися із двох причин:

електростанції, пошкоджені війною, не можуть виробити достатньо електроенергії;

електрика є, але її неможливо передати через розбиті дронами мережі.

"Цілісність електромереж так само важлива, як і виробництво електроенергії. Росіяни розуміють це і намагаються зупинити не тільки генерацію, а й передачу електрики", – зазначили у ДТЕК.

Саме тому ситуація з відключеннями по країні різна. Туди, де мережі вціліли, а електростанції ближче, світло повертається швидше. Де передача електрики досі ускладнена, діють графіки відключень.

Пам'ятайте, енергетики працюють цілодобово, щоб усі українці були зі світлом.

Нагадаємо, в кількох областях України сьогодні, 11 грудня, скасували графіки погодинного відключення електроенергії. Їх не застосовуватимуть, зокрема, у Львівській, Івано-Франківській, Волинській і Закарпатській областях.

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