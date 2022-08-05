Чому набрякають ноги влітку та що потрібно робити: поради лікарки

Набряки ніг влітку - звичайна справа. Така проблема може з'являтися з ряду причин. ТСН.ua розповідає, як швидко зняти набряк ніг в різних випадках.

Як розповідає лікарка Марія Вороненко існує три основні причини появи набряку ніг в літній період. Щоб швидко позбутися цієї проблеми, потрібно розуміти, як діяти в тому чи іншому випадку.

Тривале стояння чи сидіння

Якщо довго сидіти чи стояти на одному місці - це може спричинити застій крові та сповільнення кровообігу. Особливо, коли жінка сидить в улюбленій багатьма позі - закинувши ногу на ногу.

Марія Вороненко рекомендує всім, в кого сидяча робота чи така, яка потребує довгого перебування на ногах, кожні 2-3 години робити хоча б невеличку розминку.

Порушення водного балансу

В спекотні дні ми споживаємо більше рідини, щоб освіжитися. Однак її надлишок відкладається в організмі, особливо в м'яких тканинах.

Як швидко зняти набряк ніг, якщо він з'явився з цієї причини? Все дуже просто - обмежте споживання напоїв. Важливо дотримуватися правильного водного балансу - а це 30 мл на 1 кг ваги людини. Порахувати, скільки потрібно випивати води чи іншої рідини в день, зовсім не важко.

Часте використання солі

Набряк ніг також може спричинити надмірне споживання солі. Давно відомо, що сіль затримує в організмі рідину. Тому порушується водний баланс і з'являються неприємні набряки ніг. Що робити в цьому випадку? Лікарка рекомендує слідкувати за кількістю солі, яку ви споживаєте. Нормою вважається не більше 1 чайної ложки на добу для дорослої людини.