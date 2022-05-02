Чому насіння інколи не сходить або проростає надто довго: чотири помилки городників

Чому насіння інколи не сходить або проростає надто довго: чотири помилки городників

Навіть якщо ви купити якісне насіння у перевірених агрофірм, це зовсім не означає, що воно обов'язково проросте. Чому насіння не сходить - про чотири основні причини читайте в матеріалі ТСН.ua.

Насіння різних рослин проростає протягом певного періоду часу і практично неможливо скоротити тривалість цього процесу. Однак ви можете запам'ятати чотири помилки городників, щоб правильно планувати свою роботу.

Насамперед, необхідно знати, скільки днів йде на проростання тих чи інших городних культур:

огірки - 3-8 днів;

помідори - 6-10 днів;

капуста брокколі - 2-3 дні;

цвітна капуста - 3-8 днів;

капуста - 3-10 днів;

гарбуз, патисони, кабачки - 3-10 днів;

баклажани - 5-10 днів;

пастернак та петрушка - 10-14 днів;

квасоля, горох - 5-7 днів;

боби - 5-10 днів;

картопля - 5-7 днів;

цибуля - 5-12 днів;

цукрова кукурудза - 5-7 днів;

селера - 7-14 днів;

морква - 8-10 днів;

редис та редька - 4-7 днів;

перець - 7-15 днів;

диня - 6-8 днів;

кавун - 5-15 днів;

салат - 7-10 днів;

ріпа - 8-10 днів;

шпинат - 10-14 днів;

столовий буряк - 5-8 днів;

садова суниця, полуниця - 14-30 днів.

Окрім цього потрібно мати на увазі, що деякі помилки в вирощуванні можуть стати причиною того, чому насіння не сходить. Тому дуже важливо знати, як правильно сіяти різну розсаду.

Чому насіння не сходить: чотири помилки