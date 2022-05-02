Чому насіння інколи не сходить або проростає надто довго: чотири помилки городників

Навіть якщо ви купити якісне насіння у перевірених агрофірм, це зовсім не означає, що воно обов'язково проросте. Чому насіння не сходить - про чотири основні причини читайте в матеріалі ТСН.ua.
Насіння різних рослин проростає протягом певного періоду часу і практично неможливо скоротити тривалість цього процесу. Однак ви можете запам'ятати чотири помилки городників, щоб правильно планувати свою роботу.
Насамперед, необхідно знати, скільки днів йде на проростання тих чи інших городних культур:
- огірки - 3-8 днів;
- помідори - 6-10 днів;
- капуста брокколі - 2-3 дні;
- цвітна капуста - 3-8 днів;
- капуста - 3-10 днів;
- гарбуз, патисони, кабачки - 3-10 днів;
- баклажани - 5-10 днів;
- пастернак та петрушка - 10-14 днів;
- квасоля, горох - 5-7 днів;
- боби - 5-10 днів;
- картопля - 5-7 днів;
- цибуля - 5-12 днів;
- цукрова кукурудза - 5-7 днів;
- селера - 7-14 днів;
- морква - 8-10 днів;
- редис та редька - 4-7 днів;
- перець - 7-15 днів;
- диня - 6-8 днів;
- кавун - 5-15 днів;
- салат - 7-10 днів;
- ріпа - 8-10 днів;
- шпинат - 10-14 днів;
- столовий буряк - 5-8 днів;
- садова суниця, полуниця - 14-30 днів.
Окрім цього потрібно мати на увазі, що деякі помилки в вирощуванні можуть стати причиною того, чому насіння не сходить. Тому дуже важливо знати, як правильно сіяти різну розсаду.
Чому насіння не сходить: чотири помилки
- Глибина посіву - в середньому насіння потрібно сіяти на глибину, яка дорівнює 2-3 діаметрам насінини. Якщо розмістити надто глибоко, паростку може не вистачити енергії, щоб подолати шари ґрунту. При надто маленькій глибині посіву насіння проростає з "шапочкою", тому що не може повністю позбавитися своєї насіннєвої оболонки.
- Поливання - надлишок чи нестача вологи також можуть призвести до того, що насіння не сходить. Дуже важливо ще на початковому етапі, до моменту, коли насіння проросте, підтримувати ґрунт добре зволоженим і не допускати пересихання. Однак спеціалісти рекомендують використовувати для поливання розпилювач, щоб не було застоювання вологи, що призведе до цвітіння.
- Температурний режим - кожен городник повинен запам'ятати важливе правило: практично все насіння любить тепло. А тому ємності з розсадою не потрібно розміщувати на підвіконні, де температура може бути на кілька позначок нижчою за кімнатну. Особливо страждають через неправильний температурний режим теплолюбиві рослини (томати, перці, баклажани). Вони можуть з'явитися зі значною затримкою або взагалі не зійти. Оптимальна температура для проростання - 24-26 градусів.
- Час проростання - інколи городники-початківці забувають, що час проростання різних видів однієї і тієї ж культури може відрізнятися. Особливо, якщо ви вирощуєте ранні і пізні сорти.