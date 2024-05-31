Чому насправді Путін хоче переговорів з Україною: Пристайко розкрив наміри диктатора

Той факт, що російський диктатор Володимир Путін нібито прагне переговорів щодо припинення війни в Україні є свідченням його неспроможності підкорити країну військовим шляхом.

Таку думку висловив ексголова МЗС України Вадим Пристайко в інтерв'ю "Крапівний".

За його словами, сам факт того, що в Росії відкрито заговорили про можливість переговорів із метою зупинити війну в Україні, є непоганим показником. Це засвідчує, що в Кремля бракує потужностей для повного знищення української держави.

"В них немає достатніх потужностей, щоб нас знищити. Вони б не стали говорити про переговори, якби могли вирішити остаточно українське питання, як Лєнін казав, "іншим шляхом", наприклад військовим", - наголосив колишній міністр.

Пристайко вважає, що тепер головне завдання для України - вийти з цієї війни з мінімальними втратами. Щоправда, як саме визначати ці "мінімальні втрати" - питання відкрите.

Нагадаємо, за інформацією Reuters, Путін зацікавлений, щоб зупинити війну, але вимагає від Заходу та України погодитися, аби окуповані території залишилися під контролем РФ.

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