Чому науковці вважають недоцільним переведення годинників: біологиня дала відповідь

У ніч проти 27 жовтня Україна переходить на зимовий час, потрібно перевести стрілки годинників на годину назад.

З точки зору науковців, які займаються хронобіологією, наукою про біологічні ритми, вже досить багато років є майже одностайна думка про недоцільність переведення годинників через причини пов’язані зі здоров’ям.

Про в етері "Громадського радіо" повідомила Ольга Маслова, кандидатка біологічних наук, співзасновниця проєкту Nobilitet.

"З точки зору науковців, які займаються хронобіологією, наукою про біологічні ритми, вже досить багато років є майже одностайна думка про недоцільність переведення годинників.Через причини пов’язані зі здоров’ям. І тому ми можемо говорити проте, що і в Європі, і в США теж цю тему обговорюють", – зазначила вона.

За словами науковиці, у Європі у 2019 році була перша спроба скасувати переведення годинників.

"У США організація, яка займається питаннями сну звертались неодноразово до можновладців, щоб якось підкоригувати процес і не переводити. Однак тоді ми переходимо до другої проблеми у межах цього питання. Бо ми можемо погодитись з тим, що переведення не є добре, але починається друга хвиля на якому часі залишатись", – каже Маслова.

Якщо говорити про Україну, то, за словами науковиці, тут примножується складність. Територія України розташована в різних часових поясах.

"Понад 80% розташовано у так званому другому часовому поясі, але є у нас шматок території, східний, який географічно розташований у третьому часовому поясі. У нас ще є шматок Закарпаття, який розташований у першому часовому поясі. Тут все складно", – каже кандидатка біологічних наук.

Нагадаємо, щороку українці переходили на зимовий час в останню неділю жовтня. 2024 року це буде 27 жовтня. Рівно о 04:00 потрібно перевести стрілки годинників на одну годину назад. Тобто, якщо це було 04:00, то стане 03:00. Таким чином, у нас з'явиться одна "зайва" година для сну.

Скандальне переведення годинників: Україна переходить на зимовий час!

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