Чому навіть збиті ракети завдають потужних руйнувань: відповідь Повітряних сил

Ефективна робота українських ППО в ніч на 13 грудня у Києві не дозволила окупантам досягти своєї мети – всі балістичні ракети противника були збиті, однак все одно спричинили руйнування.

Під час падіння ворожі снаряди здатні завдати чималих збитків. У Повітряних силах кажуть, що нічого не можна з цим вдіяти, адже після вдалого збиття працюють вже закони всесвітнього тяжіння.

Про це розповів речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат у своєму інтерв'ю NV.

"Ніколи уламки з повітряного простору не подіються і під впливом земного тяжіння просто впадуть. І вони бувають різні: легкі, важкі, а буває навіть бойова частина ракети, яка не розірвалася при зіткненні з спрямованою на неї ракетою. Отже, падає вниз і може викликати як воронки, так і просто займання звичайних будинків, приміщень", – пояснив військовий.

Таким чином, за словами Ігната, українцям варто бути обережними і під час сигналу повітряної тривоги не залишати укриття.

Нагадаємо, в ніч проти середи, 13 грудня, російська армія атакувала Україну безпілотниками типу Shahed, а також о 03:00 завдала ракетних ударів. Сили ППО знищили десять дронів та десять балістичних ракет. Зокрема, безпілотники запустили з тимчасово анексованого Криму - району Балаклави. Майже усі ворожі БпЛА збито на Одещині.

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