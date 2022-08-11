Чому не дозрівають помідори зірвані з куща: що потрібно зробити, щоб вони почервоніли

Часто буває так, що хвороба томатів або рішення висадити на ділянці щось інше, змушують городників збирати урожай зелених помідорів. Хтось консервує зелені помідори, багато хто залишає для дозрівання. Де та як потрібно зберігати зелені помідори, щоб вони швидше почервоніли - в матеріалі ТСН.ua

Що допомагає помідорам дозріти

Температура є найважливішим фактором у дозріванні плодів томатів. Томати, які знаходяться в теплому приміщенні швидше дозрівають ніж ті, які знаходяться в холодному. Щоб прискорити дозрівання, помідори поміщають в тепле місце. Найкраще для додаткового дозрівання томатів розмістити їх у добре провітрюваному та досить вологому приміщенні з температурою 20-25°C. Помідори розкладають на полицях, в кошиках або ящиках у кілька шарів, не товщі за 20 см. Кожні 3-5 днів помідори перевіряють, забирають стиглі плоди та знищують ті, на яких з'явилися пошкодження. Умови дозрівання помідорів можна міняти. Якщо потрібно прискорити процес дозрівання, температуру в приміщенні підвищить до 28°C та забезпечте яскраве освітлення.

Чим нижча температура, тим повільніше йде дозрівання. При температурі 10-15 ° C дозрівання зазвичай займає 3-4 тижні, при температурі 18-21 ° C дозрівання може зайняти два тижні. Можна розмістити томати в приміщеннях з різною температурою, щоб продовжити дозрівання і використовувати вже дозрілі томати в їжу регулярно протягом усього місяця.

Ідеальним для дозрівання є помідори молочного або помаранчевого забарвлення. Звичайно, щоб добитися зрілості зелених помідорів потрібно більше часу та зусиль.

Найбільшою проблемою під час дозрівання помідорів є хворі та пошкоджені плоди. Краще перевіряти плоди кожен день, щоб вчасно виявити псування.

Найважливішим фактором, який прискорить дозрівання томатів є етилен. Цей газ виділяється фруктами та овочами під час дозрівання. Тому, якщо до зелених помідорів додати червоне яблуко або червоний помідор, то вони, точніше газ, що вони виділяють, допоможе прискорити процес дозрівання.

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