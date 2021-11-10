Чому не можна мити посуд в гостях / pixabay.com

Чому не можна мити посуд в гостях: що кажуть народні прикмети

Чому не можна мити посуд в гостях: що кажуть народні прикмети

Наші пращури вірили, що посуд має потужну енергетику, тому до його миття рідко підпускали чужих людей. Навіть існувало повір’я: якщо господиня дозволила гостю помити тарілки, то щастя родини “змиється” разом з брудом.

Чому мити посуд в чужому домі — це погана прикмета

Сучасні господині рідко коли замислюються, чому така, здавалося б, безневинна допомога як миття кухонного посуду гостем може стати причиною розладів і невдач в сім’ї. Езотерики наголошують, що вода володіє силою, яка здатна змивати не лише бруд, але й позитивну інформацію.

Напевно недаремно, в давнину люди не дозволяли помічникам мити посуд в домі. Особливо, якщо гість переповнений негативними емоціями — невдоволенням, злістю, заздрістю. Вважалося, що такий захід може накликати біду:

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в будинку почнуться проблеми;

члени родини будуть лаятися без всякої причини;

конфлікти швидко з'являються.

Також існувало повір’я, що домовик, який живе в кожному домі, може розсердитися на господарів за їх лінь та перестати захищати будинок. У старовину намагалися взагалі не допускати чужих до будь-яких хатніх справ. А мити посуд дозволяли лише близьким родичам або подругам.

Чому не можна мити посуд в гостях: забобони для дівчат

Якщо під час миття незаміжня панночка розіб’є тарілку, сімейне щастя буде зруйновано / Pexels

Поганою прикметою вважається миття кухонного приладдя в домі, де проживає незаміжня дівчина. Особливо, якщо їй не везе в коханні або вона нещаслива в відносинах. В такому випадку помічниця відбирає собі всіх женихів.

Існують й інші прикмети:

в домі, де живе незаміжня дівчина, гостям не давали мити посуд, бо вважалося, що тоді нещасна ніколи не вийде заміж і буде вічно страждати;

якщо незаміжня дівчина допомагає в будинку заміжньої, то може забрати чоловіка з сім’ї;

якщо в домі неодруженого парубка дівчина помиє ложки і тарілки, скоро він зіграє весілля;

якщо під час миття незаміжня панночка розіб’є тарілку, сімейне щастя буде зруйновано.

Чому не можна мити посуд в чужому домі: прикмети для заміжніх жінок

Незаміжніх дівчат не можна допускати до миття тарілок, інакше чоловік піде до іншої / pixabay.com

Заміжній жінці потрібно з особливою уважністю ставитися до того, кого можна підпускати до хатніх справ. Адже в багатьох випадках помічник зробить “ведмежу послугу”, і будинок наповниться бідністю, негативними емоціями, нещастям та хворобами.

В наших пращурів існувало чимало прикмет, пов’язаних з цим дійством:

якщо ледача господиня дозволила гостю перемити посуд і він справився дуже швидко, на протязі тижня членам родини потрібно чекати біди;

коли чужа людина помила руки над брудним посудом в раковині, скоро ви опинетеся в боргах;

незаміжніх дівчат не можна допускати до миття тарілок, інакше чоловік піде до іншої;

якщо гість помив ножа, скоро він посвариться з господинею дому;

помили посуд за хворою людиною — чекайте на хворобу;

миття свого і хазяйського посуду після вечері означає, що ви заберете всі нещастя дому собі.

Вважалося, що в чужому домі не можна не лише мити тарілки з ложками, але й витирати їх від води.

В якому випадку мити посуд в чужому домі дозволяється

Добра прикмета, якщо дівчина перемиє кухонне приладдя в домі своїх батьків. Особливо, якщо до цього в них були погані стосунки. Через якийсь час все налагодиться.

Якщо дозволити своїй мамі помити весь посуд, вона своїми діями принесе в родину щастя. Також у наших предків дозволялося відмивати тарілки в домі невістки.

Якщо ви прийшли в гості до кровного родича, то можете допомогти йому з будь-яким прибиранням. Також можна мити дитячий посуд, бо дитина має чисту і невинну енергетику.

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