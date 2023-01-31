Чому не можна передавати речі через поріг, розмовляти таким чином: мерці під порогом

Звідки пішло таке повір'я, що не можна передавати речі через поріг, прочитаєте в матеріалі ТСН.ua
Багато людей, напевно, знають і чули про прикмети пов'язані з порогом будинку. Але мало хто знає, звідки взялося це повір'я і чому не можна передавати речі через поріг.
Причиною виявляється були мерці під порогом, яких не можна було ображати.
У сиву давнину, напевно, ще до християнства існувала традиція ховати прах своїх предків під порогом. Саме так, під порогом свого будинку. Вважалося, що у такому разі дух покійного допомагатиме у будь-яких важких життєвих обставинах своїм рідним і близьким, які проживають у цьому будинку.
Завдяки померлим поріг вважався священним кордоном між потойбічним та нашим світом. Тому до нього і ставилися відповідно.
Оскільки турбувати душі предків боялися тому заборонялося:
- Сидіти на порозі, неприємні чутки про вашу родину, а безпосередньо про вас, могли зіграти злий жарт.
- Стояти на порозі. Вислів "не стій на порозі" відомий, напевно усім. Причини — відчинені двері, коли стоїш на порозі, адже коли вони відчинені, захист будинку зникає. І до такого будинку негативну енергію тягне як магніт.
- Не можна вітатися та вести розмову через поріг зі співрозмовником. Це веде до сварок та конфліктних ситуацій. Ця прикмета настільки увійшла в культуру, що стала просто-таки ознакою вихованої людини, яка обов'язково зробить крок через поріг, якщо треба привітатися за руку.
- Передавати та брати речі. Якщо господар передавав чи брав речі таким чином, він віддавав своє здоров'я, а натомість брав чужу недугу. Ця прикмета спрацьовує майже на підсвідомому рівні — перед тим, як щось дати або взяти, особливо гроші, завжди роблять крок через поріг.
- Нареченій не можна будл заходити в будинок, тому наречений заносив її на руках.
- Виходити з дому лівою ногою, це приведе до біди. Тому треба намагатися переступити поріз з правої ноги.
З приходом християнства традиції змінилися — спалювати мертвих та ховати їх під порогом дому припинили. Але традиції із порогом міцно пустили корені, прижилися.
Через деякий час у народі знайшлися інші пояснення, чому не можна передавати через поріг речі, хоча їхній язичницький зміст залишився незмінним. Заборони передавати речі через поріг почали пояснювати тим. що в будинку живе домовик та забере ті речі, які передають через поріг, тому що вважає їх своїми. Звідси пішла традиція ставити біля порогу блюдечка з чимось смачненьким. Щоб злі духи не викрали здоров'я чи душу людини, яка живе в домі, закладали під поріг амулет чи якусь важливу річ
Звичайно народні прикмети та повір'я – не є наукою, не завжди справджуються на 100%. Подібну Інформацію не потрібно сприймати занадто серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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