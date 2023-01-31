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Чому не можна передавати речі через поріг, розмовляти таким чином: мерці під порогом

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
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586
Час на прочитання
3 хв
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Чому не можна передавати речі через поріг, розмовляти таким чином: мерці під порогом

Чому не можна передавати речі через поріг

Звідки пішло таке повір'я, що не можна передавати речі через поріг, прочитаєте в матеріалі ТСН.ua

Багато людей, напевно, знають і чули про прикмети пов'язані з порогом будинку. Але мало хто знає, звідки взялося це повір'я і чому не можна передавати речі через поріг.

Причиною виявляється були мерці під порогом, яких не можна було ображати.

У сиву давнину, напевно, ще до християнства існувала традиція ховати прах своїх предків під порогом. Саме так, під порогом свого будинку.  Вважалося, що у такому разі дух покійного допомагатиме у будь-яких важких життєвих обставинах своїм рідним і близьким, які проживають у цьому будинку.

Завдяки померлим поріг вважався священним кордоном між потойбічним та нашим світом. Тому до нього і ставилися відповідно.

Оскільки  турбувати душі предків боялися тому заборонялося:

  • Сидіти на порозі, неприємні чутки про вашу родину, а безпосередньо про вас, могли зіграти злий жарт.
  • Стояти на порозі. Вислів "не стій на порозі" відомий, напевно усім. Причини — відчинені двері, коли стоїш на порозі, адже коли вони відчинені, захист будинку зникає. І до такого будинку негативну енергію тягне як магніт. 
  • Не можна вітатися та вести розмову через поріг зі співрозмовником. Це веде до сварок та конфліктних ситуацій. Ця прикмета настільки увійшла в культуру, що стала просто-таки ознакою вихованої людини, яка обов'язково зробить крок через поріг, якщо треба привітатися за руку.
  • Передавати та брати речі. Якщо господар  передавав чи брав речі таким чином, він віддавав своє здоров'я, а натомість брав чужу недугу. Ця прикмета спрацьовує майже на підсвідомому рівні — перед тим, як щось дати або взяти, особливо гроші, завжди роблять крок через поріг.
  • Нареченій не можна будл заходити в будинок,  тому наречений заносив її на руках. 
  • Виходити з дому лівою ногою, це приведе до біди. Тому треба намагатися переступити поріз з правої ноги. 

З приходом християнства традиції змінилися — спалювати мертвих та ховати їх під порогом дому припинили. Але традиції із порогом міцно пустили корені, прижилися.

Через деякий час у народі знайшлися інші пояснення, чому не можна передавати через поріг речі, хоча їхній язичницький зміст залишився незмінним. Заборони передавати речі через поріг почали пояснювати тим. що в  будинку живе домовик та забере ті речі, які передають через поріг, тому що вважає їх своїми. Звідси пішла традиція ставити біля порогу блюдечка з чимось смачненьким. Щоб злі духи не викрали здоров'я чи душу людини, яка живе в домі, закладали під поріг амулет чи якусь важливу річ

Звичайно народні прикмети та повір'я – не є наукою, не завжди справджуються на 100%. Подібну Інформацію не потрібно сприймати занадто серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Дата публікації
Перегляди
586
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