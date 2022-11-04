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Чому не можна пити чай з ложкою в чашці: ця та інші народні прикмети про популярний напій

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
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Чому не можна пити чай з ложкою в чашці: ця та інші народні прикмети про популярний напій

Чому не можна пити чай з ложкою в чашці: що про це кажуть народні прикмети / Фото: Pexels

Звичайний чай може стати причиною нещасть і неприємностей в оселі, якщо його неправильно пити. Що про цей напій може розповісти народна мудрість - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Чай - популярний серед українців напій, який є в кожному домі. Багато хто випиває навіть не одну, а дві-три чашки чаю на день. В наших предків навіть були особливі прикмети та повір'я, пов'язані з цим напоєм.

Народні прикмети про гроші, щастя і талан, які пов'язані з чаєм

  • Якщо ви будете пити чай з тріснутої чашки, можете залучити в будинок нещастя.
  • Любите пити чай з ложкою в чашці? Краще забути про цю звичку. Наші предки вірили, що в цьому випадку розраховувати на великий фінансовий успіх не варто. А ще таке чаювання приносить біди.
  • Не треба також пити чай з ложки - ця звичка приносить одні борги.
  • В жодному разі не допивайте чай з чужої чашки - всі проблеми цієї людини перейдуть до вас.
  • А ось якщо ви пролили на себе трохи чаю - не засмучуйтесь. За народними прикметами це означає, що на вас чекають приємні новини на роботі.

Як ще повір'я про чай існували у наших предків

  • Вранці випадково поперхнулися чаєм - чекайте цього дня на хороші новини.
  • Обпекли язик через надто гарячий чай - скоро будуть неймовірні зміни.
  • Довелося розбавити чорний чай холодною водою - до сварки з чоловіком.
  • А якщо холодною водою розбавити зелений чай - в житті будуть невдачі.
  • Поклали в чай замість цукру сіль - можна чекати на приємні новини.
  • Розлився чай - в будинку будуть збитки або неприємності.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Дата публікації
Перегляди
2476
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