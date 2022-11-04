Чому не можна пити чай з ложкою в чашці: ця та інші народні прикмети про популярний напій

Звичайний чай може стати причиною нещасть і неприємностей в оселі, якщо його неправильно пити. Що про цей напій може розповісти народна мудрість - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Чай - популярний серед українців напій, який є в кожному домі. Багато хто випиває навіть не одну, а дві-три чашки чаю на день. В наших предків навіть були особливі прикмети та повір'я, пов'язані з цим напоєм.

Народні прикмети про гроші, щастя і талан, які пов'язані з чаєм

Якщо ви будете пити чай з тріснутої чашки, можете залучити в будинок нещастя.

Любите пити чай з ложкою в чашці? Краще забути про цю звичку. Наші предки вірили, що в цьому випадку розраховувати на великий фінансовий успіх не варто. А ще таке чаювання приносить біди.

Не треба також пити чай з ложки - ця звичка приносить одні борги.

В жодному разі не допивайте чай з чужої чашки - всі проблеми цієї людини перейдуть до вас.

А ось якщо ви пролили на себе трохи чаю - не засмучуйтесь. За народними прикметами це означає, що на вас чекають приємні новини на роботі.

Як ще повір'я про чай існували у наших предків

Вранці випадково поперхнулися чаєм - чекайте цього дня на хороші новини.

Обпекли язик через надто гарячий чай - скоро будуть неймовірні зміни.

Довелося розбавити чорний чай холодною водою - до сварки з чоловіком.

А якщо холодною водою розбавити зелений чай - в житті будуть невдачі.

Поклали в чай замість цукру сіль - можна чекати на приємні новини.

Розлився чай - в будинку будуть збитки або неприємності.

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