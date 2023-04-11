Чому не можна спати ногами до дверей: повір'я та забобони

Багато хто чув, що не можна спати ногами до дверей. Як пояснюють це повір'я народні прикмети, що каже про це феншуй, читайте в матеріалі ТСН.ua

Чому не потрібно спати ногами до дверей за народними повір'ями

Наші предки вважали, що двері з'єднують наш світ із царством мертвих, недарма небіжчиків виносять ногами вперед через двері. Тому у нічний час, якщо спати ногами до дверей, душа може відправитися в подорож і заблукати в інших світах.

В народних повір'ях вважається також, що через двері вночі проникають в кімнату злі духи, які можуть потурбувати сплячого. Саме тому, вважалося, якщо спати ногами до дверей, це спровокує як мінімум погані сновидіння, а то й кошмари.

А якщо постійно спати таким чином, людина може втратити життєву силу, виникнуть проблеми зі здоров'ям, в сім'ї почнуть сваритися та конфліктувати.

Скандинавські повір'я про заборону спати ногами до дверей

До наших предків таке повір'я, мабуть, перейшло від скандинавів, які вважали, що уві сні людина залишає тіло. Якщо лягати спати ногами до дверей, тобто до виходу, душа може вийти, заблукати та не повернутися, щоб приведе до загибелі людини. Тому вони наполягали, що спати ногами до виходу можна лише в тому випадку, якщо двері закриті.

Навіть, якщо душа не збереться погуляти в потойбічному світі, через відчинені двері вночі проникають злі духи. І вигнати їх з дому дуже складно, вони будуть забирати енергію у людини, позбавляти її волі.

Спати ногами до дверей за феншуєм

Древні китайці вважали, що між вікном та дверима циркулюють енергетичні потоки, як позитивні, так і негативні. Тому спати як ногами до виходу, так і головою до нього не можна, саме, тому що це лінія, якою рухається енергія Ци. Заважати енергії Ци, — означає заважати власній енергії, руйнувати власне життя. Тому спальне місце потрібно ставити в кутку або посередині кімнати, перпендикулярно лінії, що проходить від вікна до дверей.

Заборона спати ногами до дверей — забобони, чи ні

Для багатьох сучасних людей згадане повір'я лише забобони. Деякі починають вірити в це повір'я коли починають погано спати та знаходять причини недосипання — в тому, що сплять ногами до дверей.

Забобони будуть існувати завжди, так само як і люди, які будуть з ними погоджуватися та ті, які будуть їх заперечувати. Чи можна спати ногами до дверей, вікон тощо є особистою справою кожної людини, так само як і право на те, у що вірити, а у що — ні.

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