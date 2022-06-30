Чому не можна виливати окріп у раковину: сантехніки не рекомендують це робити

Протікання труб, що виникло під раковиною на кухні, може бути наслідком незнання принципу влаштування сантехнічних труб. В першу чергу, не знання - з чого виготовлені ці труби, і що з ними відбувається коли потрапляють під окріп.

Чому можуть протікати труби

Дуже часто для виготовлення сантехнічних труб використовують пластик. Як відомо, подібний матеріал не характеризується підвищеною стійкістю до високих температур. Тому занадто гаряча вода, окріп, який часто зливається в каналізацію на кухні з киплячої каструлі може призвести до того, що пластикова труба розм'якшиться або навіть перетопитися. І станеться протікання.

Якщо окріп виливається не регулярно, час від часу, то не варто ні про що турбуватися.

Однак якщо ви систематично порушуєте правила експлуатації, виливаючи в раковину киплячу воду, виникає висока ймовірність стоплення труб.

Що робити, щоб труби не протікали

Що робити з окропом? Невже потрібно чекати, щоб вода в якій варилася картопля, чи макарони, перед тим як її зливати, охолонула? Сантехніки рекомендують, що для того, щоб уберегти пластикові труби від пошкоджень, перед тим, як виливати в раковину окріп, потрібно паралельно відкрити кран з холодною водою. Таким чином занадто гаряча вода не зашкодить каналізації.

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