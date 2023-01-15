Чому не можна виносити сміття на ніч: як захистити себе від страху перед повір'ям

Чому не можна ввечері виносити сміття з дому, читайте в матеріалі ТСН.ua

Існує багато прикмет пов'язаних з викиданням сміття увечері. Згідно з багатовіковими повір'ями на прихильників вечірнього прибирання чекають відьми, незадоволені домовики, втрата грошей, достатку, а також всілякі інші нещастя.

Розбираємось, чому повір'я кажуть забороняють виносити сміття після заходу сонця:

Згідно зі стародавніми повір'ями, у темний час доби виходить нечиста сила, яка шукає, як би нашкодити необережним людям. Тим, хто виносить сміття, загрожують неприємності у вигляді сварок та конфліктів у сім'ї, а також проблеми у спілкуванні зі співробітниками, начальством та близькими людьми.

Сміття, неприбране до вечора може образити домовика, який оберігає будинок, допомагає господарювати та відганяє від дому та сім'ї будь-яке зло. Якщо недбайливі господині не подбали про порядок і залишили сміття до вечора, домовик може образитись та залишити будинок без свого заступництва.

У темний час доби відьми чи злі духи могли викрасти речі і навести псування на здоров'я чи навіть смерть. З цієї ж причини не викидали нігті та волосся, вважалося, що їх потрібно спалювати чи закопувати в землю.

Згідно з фен-шуй, якщо виносити сміття вечорами, можна позбавитись фінансового успіху, щастя і везіння. Позбавити себе удачі можна відразу, а ось повернути добробут буде досить складно. Китайці вважали, що, залишити дім не прибраним це порушити перебігу життєвої енергії ци. В Україні завжди існувало повір'я, що після заходу сонця разом зі сміттям з дому можна винести достаток, добробут та щастя.

Залишати сміття на ніч теж не рекомендувалося – захисники будинку могли образитися та піти. Чи можна уникнути біди? Якщо дуже потрібно терміново позбутися сміття, існують всілякі приказки, як нейтралізувати негативні наслідки. Для цього на порозі будинку, варто промовити: "Непотрібне з дому виношу, потрібне залишаю. Щастя та удачу в будинку зберігаю" або "Виношу непотрібне з дому, а щастя та достаток залишаю".

В сучасному світі люди намагаються не виносити сміття через інші, раціональні причини, в основному через обережність:

У темний час доби простіше потрапити у неприємну ситуацію, зокрема зіштовхнутися зі зграєю бездомних собак.

Взимку похід з важким пакетом може призвести до падіння на слизькому льоду, а осіннього вечора можна запросто потрапити в калюжу.

До народних прикмет можна ставитися по-різному. Але той факт, що в них вірять мільйони людей, заслуговує на увагу. Прикмети ґрунтуються на багатовіковому досвіді наших предків, їх спостережливості та традиціях.

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