Чому не можна узагальнювати СЗЧ: військовий заявив про дві групи порушників

Журналіст і військовослужбовець Павло Казарін

Журналіст і військовослужбовець Павло Казарін наголосив на небезпеці узагальнення причин самовільного залишення частин (СЗЧ). Він пояснив, чому досвідчених бійців, які вигоріли, не можна прирівнювати до втікачів із навчальних центрів.

Таку думку головний сержант 2-го батальйону безпілотних систем 104-ї бригади територіальної оборони висловив на своїй Facebook-сторінці.

Казарін зазначив, що в дискусіях про СЗЧ його непокоїть схильність усе узагальнювати, адже під цією абревіатурою фактично ховаються дві різні категорії людей.

«Є ті, кому не пощастило з командиром. Ті, кому не давали перевестися. Ті, хто вигорів за довгі роки війни. Ті, кому потрібно було рятувати сім’ю. Ці люди встигли повоювати й послужити — і в якийсь момент накопичений знос змусив їх вирішити, що вони віддали країні усі борги», — пояснив військовий.

Водночас, за його словами, є й інша група — ті, хто залишив службу ще на етапі базової загальновійськової підготовки. Казарін вважає, що їхнє СЗЧ є фактично ще однією формою ухилення від служби, адже такі люди навіть не дісталися до бойових підрозділів і не мають бойового досвіду.

«Ми риторично об’єднуємо ці дві групи в одну. Не робимо різниці на рівні статистики. Не беремо до уваги під час винесення вироку. Без розбору відправляємо до штурмових підрозділів після повернення», — акцентував головний сержант.

Таким чином, підсумовує він, існує лише загальна цифра, яка не відображає різниці між тими, хто пройшов війну та виснажився, і тими, хто взагалі не долучився до бойових дій.

«Тут мав би бути якийсь висновок, але його не буде», — резюмував Казарін.

Посилення покарання за СЗЧ та ухилення від служби — що відомо

Нагадаємо, в Україні обговорюють посилення обмежень для військових, які вчинили СЗЧ, та цивільних ухилянтів. Нардепи пропонують прирівняти їх до боржників за аліментами, запровадивши заборони на банківські операції, кредити, нотаріальні послуги та керування авто. Також розглядається можливість автоматичного арешту майна та рахунків для тих, хто не оновив дані в ТЦК або перебуває у розшуку.

Крім того, у Раді тривають дискусії щодо повернення жорсткої кримінальної відповідальності за СЗЧ без можливості звільнення від покарання за перше порушення. Наразі ці ініціативи перебувають на стадії обговорення, відповідні законопроєкти від Міноборони чи Генштабу ще не зареєстровані.

Зауважимо, напередодні міністр оборони Михайло Федоров зустрівся зі штурмовиками та піхотинцями 13 підрозділів, які розповіли про дефіцит кадрів, логістику під дронами та тривале перебування на позиціях. За підсумками розмови міністр анонсував пакет системних змін, що включатиме нові підходи до термінів служби й виплат саме для штурмових частин, а також реформи у процесах мобілізації та розв’язання проблеми СЗЧ.