Чому не потрібно викидати шкірки від цитрусових — органічне добриво для кімнатних рослин та дачі

Не викидайте шкірку від апельсинів, мандаринів, лимонів, зробіть з нього добриво для рослин. Як, читайте в матеріалі ТСН.ua

Усі ми любимо фрукти, зимою віддаємо перевагу цитрусовим. Але вони не лише смачні та корисні для здоров'я людини, а й знадобляться в для підживлення кімнатних рослин та різноманітних культур на дачі, в городі. Тому покуштувавши смачний апельсин чи мандарин, не викидайте шкірку.

Чому не потрібно викидати шкірку від апельсинів, мандаринів

Застосування шкірки цитрусових зумовлена наявністю в ній в досить високій концентрації макроелементів, життєво необхідних будь – якій рослині. Справа в том, що апельсинова чи мандаринова, лимонна шкірка містить більше вітамінів А, С, Е, ніж їх м'якота, багата ефірними оліями, флавоноїдами та пектиновими речовинами. У ній багато калію і фосфору, натрію, який бере участь в клітинному обміні та підвищує зимостійкість рослин.

Робити добриво зі шкірок цитрусових потрібно ще й тому, що це повністю екологічно чисте та безпечне добриво.

У такого добрива не має обмеження для використання під час цвітіння, плодоношення рослин.

Добриво виготовлене із цитрусових шкірок універсальне, підходить для будь-яких культур..

Приготувати підгодівлю з апельсинових шкірок дуже просто і недорого, цитруси доступні цілий рік, коштують відносно недорого.

Шкірка від цитрусових відлякує багатьох шкідників.

Єдине застереження для використання добрива зі шкірок цитрусів для підгодовування — якщо внести його дуже багато, може змінитися кислотно-лужний баланс ґрунту, а закислений ґрунт підходить не всім культурам. До зміни кислотності ґрунту найбільш чутливі молоді рослини, тому не рекомендується використовувати добриво з апельсинових кірок в перші тижні після висадки культур.

Як приготувати та використовувати добриво з цитрусових шкірок для кімнатних рослин

Якщо не плануєте використовувати шкірку одразу, її потрібно просушити природним чином або в духовці чи електросушарці.

Для підгодівлі кімнатних рослин апельсинові, мандаринові шкірки висушують, подрібнюють в кавомолці або в блендері та додають до готового ґрунту в розрахунку 2 ст.л на один літр.

Можна приготувати рідке добриво — свіжими чи сухими шкірками заповнюють місткість приблизно на третину і заливають окропом. Ставлять у темне місце на добу. Перед вживанням настій проціджують та наполовину розбавляють водою. Повторно заварювати шкірки не можна, ніякої користі від нього вже не буде.

Підгодовують добривом зі шкірок цитрусових кімнатні рослини раз на 10-12 днів.

Шкірка цитрусових як добриво

Як підживлювати добривом з апельсинових, мандаринових шкірок рослини в городі

Щоб удобрити культури на городі, свіжі чи сухі шкірки подрібнюють та прикопують на глибину 5-7 см. Робити це потрібно 2-3 рази за сезон. Таке добриво насичує ґрунт корисними речовинами, стає живильним середовищем для корисної ґрунтової мікрофлори. Шкірка нешкідлива для дощових черв’яків та інших істот, що переробляють органіку. Свіжі шкірки апельсинів або мандаринів можна закопувати безпосередньо в землю біля рослини, головне — закопувати не глибше 5-8 см.

Подрібнені шкірки можна додавати в компостну купу і таким чином згодом отримати універсальне збалансоване добриво.

Підійде для добрива садових рослин і настій зі шкірок, який готують так само які для кімнатних квітів. Норма підживлення — на один квадратний метр виливають до 2 л рідини.

Так само як для кімнатних рослин шкірки мандаринів, апельсинів або лимонів можна висушити та за допомогою блендера або м'ясорубки подрібнити, і вже використовувати порошок. Таке добриво можна використовувати як підгодовування, висипаючи його на відкритий ґрунт. Після чого, щоб посилити ефект, рослину потрібно полити.

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