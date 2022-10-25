Чому не працюють мобільний зв'язок та інтернет, коли відключають світло

Українці в Мережі скаржаться, що під час тимчасового відключення електроенергії в деяких регіонах не працюють мобільний зв'язок та інтернет.

Як пояснили ТСН.ua у компаніях Vodafone, Lifecell та Kyivstar - без світла базові станції зв'язку не працюють.

"Частина базових станцій компанії обладнані джерелами автономного живлення, які, залежно від навантаження на мережу, можуть працювати 3–4 години. Якщо за цей час подача електроенергії не відновлюється, компанія для продовження роботи базових станцій використовує пересувні дизель-генератори.

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Співробітники компанії або підрядні організації обслуговують дизель-генератори і піклуються про поповнення запасів палива для їхньої безперервної роботи там, де для цього є можливості", - зазначили в Kyivstar.

Нагадаємо, раніше в ДТЕК пояснили, чому в одних будинках постійно відключають світло, а в інших зовсім ні. А також чому відключення cвітла триває понад 4 години на добу.

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