Допомога від міжнародних організацій: чому не приходять гроші, як перевірити статус заявки

Допомога від міжнародних організацій: чому не приходять гроші, як перевірити статус заявки

Українці, які через військові дії переїхали в інший регіон країни через єДопомога, можуть подавати документи на виплати від міжнародних організацій. Мова йде про виплати від ООН, Червоного Хреста, Міжнародної організації з міграції тощо. Як подати заявку на отримання допомоги та як перевірити статус заявки розповіли в Мінсоцполітики

На виплати від міжнародних організацій мають право внутрішньо переміщені особи, інформація про яких знаходиться в єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб та особи, які проживають/перебувають на тимчасово окупованих, деокупованих територіях або в зоні активних бойових дій.

Щоб подати заявку потрібно:

На сайті єДопомога ввести такі дані:

Прізвище, ім'я, по батькові.

Ідентифікаційний податковий номер (ІПН, РНОКПП).

Паспорт громадянина України, ID-карта, свідоцтво на постійне або тимчасове проживання, свідоцтво про народження дитини.

Адреса зареєстрованого та фактичного місця проживання.

Номер телефону.

IBAN (банківський рахунок для виплати допомоги).

Щоб перевірити статус заявки на отримання грошової допомоги потрібно на сайті єДопомога обрати функцію "Перевірка статусу заявки": Ввести реєстраційний номер облікової картки платника податків, контактний номер телефону, що вказувався в заявці. Натиснути "Перевірити". Статус заявки може бути такий:

"Заявка не знайдена" - вказує, що ви могли помилитись, заповнюючи дані чи взагалі не надсилали заявку.

"Ваша заявка в процесі верифікації" - означає що заявка подана до Єдиної інформаційної системи Мінсоцполітики. Дані перевіряються, потрібно очікувати.

"Ваша заявка успішно верифікована" - означає, що інформація надана в заявці перевірена та підтверджена

"Заявка знаходиться в очікуванні на виплату від міжнародних організацій" - заявка пройшла перевірку та передана відповідним міжнародним організаціям. Виплату потрібно очікувати.

" Ваша заявка не пройшла верифікацію" - вказана в заявці інформація не відповідає даним Мінсоцполітики. Потрібно звернутися до органів соціального захисту. Після актуалізації у вас буде можливість подати виправлену заявку знову.

"Ваша заявка містить помилки" - в заявці помилки, інформацію потрібно перевірити та виправити. Після можна надіслати заявку знову.

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