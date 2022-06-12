Допомога від міжнародних організацій: чому не приходять гроші, як перевірити статус заявки

Українці, які через військові дії переїхали в інший регіон країни через єДопомога, можуть подавати документи на виплати від міжнародних організацій. Мова йде про виплати від ООН, Червоного Хреста, Міжнародної організації з міграції тощо. Як подати заявку на отримання допомоги та як перевірити статус заявки розповіли в Мінсоцполітики
На виплати від міжнародних організацій мають право внутрішньо переміщені особи, інформація про яких знаходиться в єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб та особи, які проживають/перебувають на тимчасово окупованих, деокупованих територіях або в зоні активних бойових дій.
Щоб подати заявку потрібно:
На сайті єДопомога ввести такі дані:
- Прізвище, ім'я, по батькові.
- Ідентифікаційний податковий номер (ІПН, РНОКПП).
- Паспорт громадянина України, ID-карта, свідоцтво на постійне або тимчасове проживання, свідоцтво про народження дитини.
- Адреса зареєстрованого та фактичного місця проживання.
- Номер телефону.
- IBAN (банківський рахунок для виплати допомоги).
Щоб перевірити статус заявки на отримання грошової допомоги потрібно на сайті єДопомога обрати функцію "Перевірка статусу заявки": Ввести реєстраційний номер облікової картки платника податків, контактний номер телефону, що вказувався в заявці. Натиснути "Перевірити". Статус заявки може бути такий:
- "Заявка не знайдена" - вказує, що ви могли помилитись, заповнюючи дані чи взагалі не надсилали заявку.
- "Ваша заявка в процесі верифікації" - означає що заявка подана до Єдиної інформаційної системи Мінсоцполітики. Дані перевіряються, потрібно очікувати.
- "Ваша заявка успішно верифікована" - означає, що інформація надана в заявці перевірена та підтверджена
- "Заявка знаходиться в очікуванні на виплату від міжнародних організацій" - заявка пройшла перевірку та передана відповідним міжнародним організаціям. Виплату потрібно очікувати.
- " Ваша заявка не пройшла верифікацію" - вказана в заявці інформація не відповідає даним Мінсоцполітики. Потрібно звернутися до органів соціального захисту. Після актуалізації у вас буде можливість подати виправлену заявку знову.
- "Ваша заявка містить помилки" - в заявці помилки, інформацію потрібно перевірити та виправити. Після можна надіслати заявку знову.
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