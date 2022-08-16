Чому не варто спати під час заходу сонця: що кажуть народні прикмети

Існує дуже багато народних прикмет, які пов'язані зі сном. Наприклад, про заборону спати на заході сонця. Чому саме цього не можна робити - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Як пише Telegraf сон на заході сонця може загрожувати втратою працездатності. Існують народні повір'я, які стверджують, якщо спати в цей час, можна позбутися енергії та сил, що погіршить самопочуття.

Чому не варто спати в час, коли заходить сонце

Ось які прикмети та повір'я пов'язані з цим:

Ще в Стародавньому Єгипні сон в час, коли заходить сонце, вважався згубним для людини. Як вірили єгипняти, тоді душі померлих переправляються до підземного царства і можуть "прихопити" з собою живих. Також в давнину вірили, що сон під час заходу сонця може відібрати у людини, яка спить, життєві сили. Людина спочатку буде почуватися стомленою, а через деякий час навіть може захворіти. Людям зі слабким біополем спати в цей час також заборонено. В езотериці стверджують, що він позбавить життєвої енергії та забере щастя. Кажуть, що такий сон також не принесе відпочинку чи втіхи. В цей час людині, згідно з повір'ями, будуть снитися одні кошмари. Якщо ви не хочете впустити в своє життя негатив, не варто спати в час, коли заходить сонце. У слов'ян існувала думка, що під час заходу сонця сон може навіть вкоротити людині віку. А якщо ви приймаєте важливі рішення, тоді вам точно не варто спати під час заходу сонця. Цим ви лише нашкодите, адже після цього приймете неправильне рішення.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.