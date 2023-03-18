Чому не врятували "Мрію": розслідування знищення літака Ан-225 у Гостомелі - нові подробиці

Найбільший літак у світі Ан-225 "Мрія" був знищений російськими окупантами в аеропорту "Антонов" у Гостомелі Київської області через те, що йому не дозволили вчасно евакуюватися до Німеччини. Таку інформацію оприлюднило німецьке видання Bild з посиланням на дані з детального звіту про розслідування знищення Ан-225.

Літак заздалегідь готували до відправки, але вона так і не відбулася. Проти посадових осіб держпідприємства "Антонов" порушено кримінальні провадження.

Чому найбільший у світі літак не вдалося врятувати і хто за це відповідатиме - читайте в матеріалі ТСН.ua.

В Німеччині був приготований прихисток для "Мрії"

Німецьке видання Bild оприлюднило дані з детального звіту про розслідування знищення армією Росії літака Ан-225 "Мрія" в аеропорту "Антонов" у Гостомелі Київської області.

Як пише Bild, напередодні повномасштабного вторгнення Росії літак мав бути евакуйований в аеропорт "Галле" в Лейпцигу, але відповідний наказ на переліт так і не надійшов.

"Вже було відомо, що Лейпциг мав стати прихистком для "Мрії". Увечері перед початком війни екіпаж і пілоти сіли в повністю заправлений літак, але, за словами капітана Дмитра Антонова, їм не дозволили злетіти "за розпорядженням вищого керівництва", – йдеться в публікації.

За інформацією німецьких журналістів, ще за місяць до вторгнення РФ аеропорт "Галле" підготував усе для порятунку українського літака.

Як розповів речник німецького аеропорту Уве Шухарт, переміщення Ан-225 та меншого Ан-124 було заплановано на 25 лютого, у Лейпцизі для них вже було зарезервовано місце.

Знищення Ан-225 у Гостомелі: що відомо і хто винен

Аеропорт "Антонов" у Гостомелі став однією з перших цілей окупантів під час вторгнення. В ніч проти 24 лютого 2022 року російські війська здійснили спробу захопити аеропорт, висадивши десант на гелікоптерах. Атаку було відбито. 27 лютого в результаті повітряної атаки військ РФ на аеропорт літак "Мрія" згорів.

Командир екіпажу літака Дмитро Антонов записав відеозвернення, в якому звинуватив керівництво "Антонова" у бездіяльності, що призвела до знищення літака на летовищі Гостомеля. У ДП "Антонов" відповіли, що це звинувачення базується "винятково на особистих думках та оціночних судженнях" командира екіпажу.

Літак "Мрія", який знищили російські окупанти.

СБУ почала перевірку працівників ДП "Антонов" на причетність до знищення літака і можливість співпраці з російськими окупантами. Також правоохоронці відкрили розслідування, чому не було заздалегідь здійснено евакуацію Ан-225.

У квітні 2022 року держконцерн "Укроборонпром" звільнив генерального директора ДП "Антонов" Сергія Бичкова. Бичкова було призначено на посаду генерального директора ДП "Антонов" у травні 2021 року. До цього з листопада 2020 року він виконував обов'язки керівника держкомпанії.

Згодом СБУ повідомила про підозру колишнім керівникам "Антонова". Слідчі зібрали ґрунтовну доказову базу на ексгендиректора, його заступника та начальника підрозділу з авіабезпеки. За матеріалами слідства, напередодні вторгнення Росії чиновники не допустили бійців Нацгвардії на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту. Посадовці прямо заборонили українським військовим зводити оборонні укріплення та фортифікаційні споруди на летовищі.

Трьом фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України - перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, яке призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

Двом фігурантам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, ексзаступника директора "Антонова" оголошено в розшук. Їм загрожує до 15 років ув’язнення.

Колишньому гендиректору "Антонова" інкримінують також незаконне переправлення за кордон українців призовного віку під виглядом фахівців, що перетинають кордон для техобслуговування літаків.

Україна побудує нову "Мрію"

Президент України Володимир Зеленський у травні 2022 року оголосив, що Україна збудує другий найбільший у світі літак "Мрія". За йго словами, для цього знадобиться 800 млн доларів. За його словами, новий літак "Мрія" присвятять пам'яті загиблих на війні пілотів:

"Це питання іміджу нашої держави та питання пам'яті про всіх прекрасних професійних льотчиків, які загинули на цій війні. Це дійсно героїчні люди, які скільки всього зробили... Тому побудувати "Мрію" заради пам’яті про наших героїв – це правильна державницька позиція", - наголосив глава держави.

У ДП "Антонов" раніше оцінювали створення другого екземпляру літака Ан-22 "Мрія" в суму від 700 млн доларів до 1 млрд.

В "Укроборонпромі" ж заявляли, що відновлення коштуватиме більше 3 млрд доларів і потребуватиме тривалого часу.

Конструктори ДП "Антонов" повідомили, що новий Ан-225 буде створено на базі недобудованого брата-близнюка "Мрії". Зовні він майже не відрізнятиметься, але всередині це буде геть новий літак із найсучаснішим обладнанням. Нова "Мрія" буде ще потужнішою, легшою за попередню мінімум на 10 тонн, а це означає, що судно братиме на борт іще більше вантажу і летітиме ще далі.

Генеральний директор ДП "Антонов" Євген Гаврилов повідомляв, що роботи над створенням літака ведуться "у секретному місці". За його словами, другий Ан-225 буде забезпечений "як новими деталями, так і частинами літака, що постраждав". Зібрати гроші на будівництво літака допомагав міжнародний аеропорт Лейпциг/Галле, де тимчасово базується ДП "Антонов".

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