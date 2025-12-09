Чому не зараховується до страхового стажу період навчання після 1 січня 2004 року

Роки стаціонарного навчання, починаючи від січня 2004 року, не зараховуються до страхового стажу / © unsplash.com

Реклама

Період навчання не зараховується автоматично до страхового стажу, тому що від 2004 року за студентів та здобувачів освіти страхові внески до Пенсійного фонду не сплачуються.

Тому роки, проведені у виші чи аспірантурі, не впливають на майбутню пенсію — якщо тільки людина не подбає про це самостійно, нагадує ПФУ.

Однак закон дозволяє компенсувати цей період через договір добровільної участі, що дає можливість «докупити» стаж за роки навчання, починаючи від 1 січня 2004 року.

Реклама

Страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, яка є складовою частиною реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку — на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності цим законом (ч. 2 ст. 24 Закону № 1058).

Перелік осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню (застраховані особи, за яких сплачуються страхові внески), визначений ст. 11 Закону №1058. В зазначеній статті відсутня категорія осіб, які навчаються у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах підготовки кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі.

Нагадаємо, вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію за віком щороку змінюються. 2025 року поріг знову підвищили.

Щоб претендувати на пенсію у 60 років, потрібно мати не менше ніж 32 роки стажу. Вийти на пенсію у 63 роки можна лише за умови, що стаж становить від 22 до 32 років. А для тих, хто планує оформлювати виплати у 65 років, достатньо від 15 до 22 років. Уже відомо, що 2026 року критерії знову посилять.

Реклама

Раніше ми писали про те, скільки можна докупити стажу до пенсії, скільки це коштує та хто може це зробити. Більше про це читайте у новині.