Чому не зникає пандемія коронавірусу і навіть набирає обертів в Україні - лікар відповів

Чому не зникає пандемія коронавірусу і навіть набирає обертів в Україні - лікар відповів

Якщо показники кількості інфікованих коронавірусом за добу в Україні будуть залишатись такими ж високими, як зараз, то вже за кілька місяців ми таки отримаємо колективний природній імунітет, каже медик Тарас Жиравецький. Але все може змінити поява нового мутованого коронавірусу.

Пандемія коронавірусу зупиниться тоді, коли більшість людей перехворіє. В Україні ще не сформувався колективний імунітет, до того ж у нас зафіксували новий мутований штам коронавірусу "Дельта+", який заразніший від своїх попередників.

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Про це заявив лікар Тарас Жиравецький на своєму каналі в Telegram.

За його словами, зараз в Україні, за неофіційними даними, перехворіло на COVID-19 понад 50% дорослого населення. Але це "не дало нам жодних переваг до нового штаму вірусу "Дельта+". Колективний імунітет з‘явиться тільки тоді, коли перехворіє понад 80% населення,каже лікар.

"В Україні вакциновано майже 20% дорослого населення, але, на жаль, вакциновані хворіють і поширюють інфекцію, що не зупиняє поширення коронавірусу", - пояснює Тарас Жиравецький.

Медик каже, що Україна не була готовою до сьогоднішнього спалаху коронавірусу, адже новий мутований коронавірус "Дельта+", якого зафіксували у Великій Британії і вже підтвердили в Україні, "виявився в рази заразнішим за попередні штами, а для зупинки його поширення ми практично нічого не зробили". Окрім того перебіг COVID-19 зараз значно важчий.

За його словами, епідемія в Україні закінчиться, коли більша частина нашого населення перехворіє.

"Коли ж зупиниться пандемія? Коли більшість українців перехворіє. Оскільки зараз щодня у нас неофіційно більше 100 тисяч нових випадків, офіційно 25 тисяч нових інфікованих (тестування у нас в рази менше проводиться, ніж потрібно), то можна припустити, що за 1 місяць перехворіє 3 мільйони українців. Якщо показники будуть залишатись такими високими, то за кілька місяців ми таки отримаємо колективний природній імунітет", - зазначає Тарас Жиравецький.

Утім такий розвиток ситуації з пандемією може змінити поява ще новішого мутованого коронавірусу, вважає лікар.

"Основна загадка! Чи не з'явиться новий штамм, який буде пробивати імунітет після хвороби і після вакцинації, бо тоді ми можемо потрапити у замкнуте коло. Поки цього ніхто не знає, але сподіваємось, що цього не буде", - підсумував медик.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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