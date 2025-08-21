Чому немає квитків на потяги в Україні: що відбувається

Укрзалізниця

В Україні зростає дефіцит квитків, адже бракує нових потягів і ремонтних підприємств. Водночас у парламенті лунають застереження щодо можливої приватизації «Укрзалізниці».

Про це заявила народна депутатка Оксана Савчук в ефірі «Ранок.LIVE».

Чому неможливо купити квитки на потяг

«Чому велика кількість сьогодні квитків немає в продажі? Тому що немає рухомого складу, тобто нових потягів», — пояснила Савчук.

Вона нагадала, що колись Азовсталь виробляла рейки для залізниці, але нині цього виробництва вже немає. Крім того, значна частина підприємств, які займалися ремонтом вагонів і локомотивів, залишилися на Сході України.

Чим загрожує приватизація

«Я переконана, що ключове завдання народних депутатів — не допустити приватизації „Укрзалізниці“ і пояснити європейцям, що це стратегічне для України підприємство. Воно виконує велику кількість соціальних послуг і оборонних також», — наголосила парламентарка.

Савчук зауважила, що якщо віддати вантажні перевезення приватним компаніям, а пасажирські залишити державі, то під загрозою опиняться соціально важливі маршрути.

«Велика кількість дотаційних електричок не доїде в ті населені пункти, з яких люди сьогодні добираються на роботу. Це соціальний залізничний транспорт, це маршрути життя», — підкреслила вона.

Депутатка закликала бути стійкими у питанні збереження державного контролю над «Укрзалізницею» та продовжити дискусію про майбутнє української залізниці.

Нагадаємо, при цьому існує щє одна проблема, що пов’язнала з браком квитків на «Укрзалізниці». В Україні пасажири дедалі частіше стикаються з труднощами під час купівлі квитків через діяльність шахраїв та перекупників. Лише за червень–липень 2025 року АТ «Укрзалізниця» заблокувала понад 2800 акаунтів у мобільному застосунку, власники яких перепродавали квитки за завищеними у два-три рази цінами.

Щоб протидіяти схемам, компанія посилила контроль документів під час посадки, а також виявляє безквиткових пасажирів і тих, хто користується підробленими квитками. Додатково до боротьби долучився сервіс OLX, який блокує шахраїв, що намагаються перепродавати квитки онлайн.

Водночас для підвищення безпеки впроваджено верифікацію через «Дія.Підпис». Вона тепер обов’язкова під час купівлі квитків на низку внутрішніх рейсів: №29/30 Київ — Ужгород, №12 Львів — Одеса та №27/28 Київ — Чоп. Придбати квитки на ці маршрути можна і традиційно — у касах.

Нововведення торкнулося й міжнародних рейсів, які користуються підвищеним попитом серед українців: напрямків з/до Хелма та Варшави, Відня й Кишинева. Саме на цих маршрутах найактивніше працюють спекулянти, ускладнюючи людям планування подорожей.

Як показує практика, зміни вже принесли результат — кількість скарг на придбання квитків без верифікації через «Дія ID» суттєво знизилася. При цьому наповнюваність поїздів тримається на рівні близько 95%.

Також щоб зробити подорожі зручнішими під час осіннього сезону, «Укрзалізниця» призначила п’ять додаткових поїздів, які курсуватимуть у різні регіони України.

Серед них — поїзд №249/250 Київ — Львів, що відправлятиметься з обох кінцевих станцій 27 та 28 серпня. Для тих, хто планує поїздки до Дніпра, передбачено рейс №220/219 Київ — Дніпро з датами відправлення 25, 28, 30 та 31 серпня.

Для подорожей на курорти призначено поїзд №159/160 Київ — Трускавець. Він курсуватиме 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 вересня та 3, 4, 5 жовтня. А для західного напрямку заплановано рейс №218/217 Чоп — Львів, який вирушатиме майже через день у вересні.

Окрему увагу залізничники приділили поїзду №284/283 Ужгород — Київ. Він курсуватиме через день від 1 вересня і до початку дії нового графіка руху у 2026 році. Його особливість — зручні стикування у Києві з швидкісними поїздами у напрямках Харкова та Дніпра. Це дозволить пасажирам зі східних міст дістатися західної України навіть за умов обмеженої кількості вільних місць.