Чому неможливо заборонити Telegram: генерал СБУ назвав головну проблему
Генерал СБУ попереджає про масштабну проблему: 90% вербувань росіянами відбуваються через телеграм-канали.
Російські спецслужби активно використовують анонімні телеграм-канали для вербування. А блокування каналів не дає бажаного ефекту і загроза залишилася актуальною.
Про це розповів генерал-майор СБУ Віктор Ягун в ефірі «Київ 24».
За словами Ягуна, заборонити або прикрити телеграм-канал складно. Росіяни швидко перебазовуються і використовують будь-які можливості соціальних мереж. Анонімні канали стають інструментом комунікацій і вербування для спецслужб РФ.
«90% тих, хто був завербований і мав комунікацію, це сталося через телеграм-канали. Вони активно використовуються російськими спецслужбами, ” — підкреслив генерал-майор.
Ягун зазначив, що для зменшення впливу анонімних каналів влада повинна контролювати власні акаунти в соцмережах. Раніше Рада національної безпеки і оборони вже ухвалила рішення обмежити присутність державних органів у телеграм-каналах, але воно виконано не було.
«Якщо хочемо, щоб канал став непопулярним або був прикритий, треба починати з кожного владного підрозділу, який там має свої аккаунти, ” — сказав Ягун.
Блокування Telegram — останні новини
Нагадаємо, раніше нардеп від фракції «Голос» Ярослав Юрчишин виступив з ініціативою змінити законодавство, щоб покласти край анонімності великих Telegram-ресурсів. За його словами, це необхідно для боротьби з дезінформацією, яка поширюється в месенджері.
До слова, заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук також пропонує заблокувати Telegram в Україні після теракту у Львові.
Водночас військовий аналітик та колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що спроби обмежити роботу месенджеру Telegram не зупинять російські спецслужби у пошуку агентів, оскільки для вербування можуть використовуватися будь-які цифрові платформи.