Чому неможливо заборонити Telegram: генерал СБУ назвав головну проблему

Російські спецслужби активно використовують анонімні телеграм-канали для вербування. А блокування каналів не дає бажаного ефекту і загроза залишилася актуальною.

Про це розповів генерал-майор СБУ Віктор Ягун в ефірі «Київ 24».

За словами Ягуна, заборонити або прикрити телеграм-канал складно. Росіяни швидко перебазовуються і використовують будь-які можливості соціальних мереж. Анонімні канали стають інструментом комунікацій і вербування для спецслужб РФ.

«90% тих, хто був завербований і мав комунікацію, це сталося через телеграм-канали. Вони активно використовуються російськими спецслужбами, ” — підкреслив генерал-майор.

Ягун зазначив, що для зменшення впливу анонімних каналів влада повинна контролювати власні акаунти в соцмережах. Раніше Рада національної безпеки і оборони вже ухвалила рішення обмежити присутність державних органів у телеграм-каналах, але воно виконано не було.

«Якщо хочемо, щоб канал став непопулярним або був прикритий, треба починати з кожного владного підрозділу, який там має свої аккаунти, ” — сказав Ягун.

Нагадаємо, раніше нардеп від фракції «Голос» Ярослав Юрчишин виступив з ініціативою змінити законодавство, щоб покласти край анонімності великих Telegram-ресурсів. За його словами, це необхідно для боротьби з дезінформацією, яка поширюється в месенджері.

До слова, заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук також пропонує заблокувати Telegram в Україні після теракту у Львові.

Водночас військовий аналітик та колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що спроби обмежити роботу месенджеру Telegram не зупинять російські спецслужби у пошуку агентів, оскільки для вербування можуть використовуватися будь-які цифрові платформи.