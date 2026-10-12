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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
994
Час на прочитання
2 хв

Чому не можна варити всі лісові гриби в одній каструлі: головна помилка кулінарів та точний час для кожного виду

Готуючи лісовий урожай, не варто скидати всі дикорослі гриби в одну каструлю, адже кожен вид вимагає чіткого часу термічного оброблення для збереження смаку, текстури та безпеки.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Білі гриби

Білі гриби / © Unsplash

Сезон грибів для багатьох асоціюється із азартним полюванням у лісі та ароматною пательнею на вечерю, проте на кухні лісовий урожай вимагає суворої дисципліни. Головна помилка багатьох кулінарів — скидати всі знайдені трофеї в одну каструлю й варити їх «на око».

Лісові гриби не можна кидати в одну каструлю: для кожного виду є свій час. Помилка з варінням легко псує і смак, і текстуру, а для дикорослих грибів ще й не гарантує безпеки, розповідає «24 Канал».

Скільки варити лісові гриби?

Час термічного оброблення залежить від конкретного виду гриба, а не від того, що вони всі «лісові». Саме тому одні гриби варяться швидше, інші — значно довше:

  • білі гриби — 30-50 хвилин після закипання, з попереднім зливанням першої води;

  • лисички та підосичники — близько 20 хвилин;

  • опеньки — 40–60 хвилин;

  • маслюки та моховики — 25-35 хвилин;

  • підберезники та сироїжки — 30-40 хвилин.

Чи допомагає подвійне або потрійне кип’ятіння?

Кулінари рекомендують двічі кип’ятити відібрані дикорослі гриби: після першого кип’ятіння воду треба злити, залити гриби чистою водою, знову довести до кипіння та варити ще 15-20 хвилин. Подекуди можна зустріти пораду варити гриби не менше трьох разів, щоразу у свіжій підсоленій воді не менше 30 хвилин.

Але подвійна чи потрійна зміна води не робить безпечними всі гриби без винятку. Найважливіше правило просте: збирайте й готуйте лише ті дикорослі гриби, у яких ви точно впевнені.

Раніше ми писали про те, які гриби збирати восени та як відрізнити корисні від небезпечних.

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