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Чому не можна варити всі лісові гриби в одній каструлі: головна помилка кулінарів та точний час для кожного виду
Готуючи лісовий урожай, не варто скидати всі дикорослі гриби в одну каструлю, адже кожен вид вимагає чіткого часу термічного оброблення для збереження смаку, текстури та безпеки.
Сезон грибів для багатьох асоціюється із азартним полюванням у лісі та ароматною пательнею на вечерю, проте на кухні лісовий урожай вимагає суворої дисципліни. Головна помилка багатьох кулінарів — скидати всі знайдені трофеї в одну каструлю й варити їх «на око».
Лісові гриби не можна кидати в одну каструлю: для кожного виду є свій час. Помилка з варінням легко псує і смак, і текстуру, а для дикорослих грибів ще й не гарантує безпеки, розповідає «24 Канал».
Скільки варити лісові гриби?
Час термічного оброблення залежить від конкретного виду гриба, а не від того, що вони всі «лісові». Саме тому одні гриби варяться швидше, інші — значно довше:
білі гриби — 30-50 хвилин після закипання, з попереднім зливанням першої води;
лисички та підосичники — близько 20 хвилин;
опеньки — 40–60 хвилин;
маслюки та моховики — 25-35 хвилин;
підберезники та сироїжки — 30-40 хвилин.
Чи допомагає подвійне або потрійне кип’ятіння?
Кулінари рекомендують двічі кип’ятити відібрані дикорослі гриби: після першого кип’ятіння воду треба злити, залити гриби чистою водою, знову довести до кипіння та варити ще 15-20 хвилин. Подекуди можна зустріти пораду варити гриби не менше трьох разів, щоразу у свіжій підсоленій воді не менше 30 хвилин.
Але подвійна чи потрійна зміна води не робить безпечними всі гриби без винятку. Найважливіше правило просте: збирайте й готуйте лише ті дикорослі гриби, у яких ви точно впевнені.
Раніше ми писали про те, які гриби збирати восени та як відрізнити корисні від небезпечних.