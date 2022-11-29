Чому нерівномірно подають світло для українців: пояснення енергетиків

Нерівномірне подавання світла також виникає через аварії на перевантажених мережах.

У "ДТЕК" пояснили, що немає можливості передати необхідний обсяг електроенергії через певний вузол, а тому вимушені вмикати світло нерівномірно.

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі національного телемарафону.

"Чому світла в одних клієнтів може бути більше, а в інших менше? Бо немає можливості передати необхідний обсяг електрики через певний вузол. Тому рівномірності на 100% ми зараз забезпечити не можемо", - сказав виконавчий директор ДТЕК.

Окрім цього, нерівномірне подавання світла також виникає через аварії на перевантажених мережах.

"У нас є мережеві обмеження. Тобто руйнація мережі через обстріли", - заявив Сахарук.

Яка ситуація із енергетикою

Після останнього масштабного обстрілу країни-терористки 23 листопада енергосистема України досі відновлюється. Станом на 29 листопада ситуація зі світлом в Україні залишається складною, проте вже є можливість давати світло на 5-6 годин. Про це повідомили в уряді.

голова Укренерго Володимир Кудрицькийрозповів, що в Україні є різні сценарії блекауту. І це з урахуванням того, що РФ ставила собі за мету знеструмити всю нашу державу ще 10 жовтня.

Читайте також: