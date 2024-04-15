Чому нові правила перетину кордону не стосуються студентів приватних вишів: у МОН відповіли

У постанові йдеться лише про студентів державних і комунальних закладів освіти.

У МОН відповіли, чому нові правила перетину кордону не стосуються студентів приватних вишів. Там запевнили, що в урядовій постанові йдеться про дозвіл на перетин кордону лише студентам державних і комунальних закладів освіти.

Про це “Громадському” повідомили в Міносвіти та науки.

Як зазначається, у МОН пояснили, що згідно з Порядком реалізації права на академічну мобільність, освітні заклади, які беруть участь у програмах академічної мобільності, отримують фінансування для покриття своїх витрат з державного або місцевого бюджету.

“Зміни, що вносяться до Правил перетинання державного кордону, стосуються цієї категорії студентів, оскільки саме в такому разі, відповідно до законодавства, державні та комунальні заклади вищої освіти зможуть безоплатно забезпечити учасників академічної мобільності необхідними послугами”, — розповіли в МОН.

Там також уточнили, що мовиться про організаційні, протокольно-інформаційні, консультаційні послуги та послуги з перекладу. Водночас існують приватні вищі, яким призупинили ліцензії, але які не припинили існування юридичної особи приватного або публічного права.

“Якби зміна до постанови стосувалася студентів таких закладів освіти, це могло б створити ризик для незаконного витоку за кордон задля уникнення мобілізації”, — додали в МОН.

Нагадаємо, що згідно з рішенням уряду на початку квітня, студенти-бакалаври університетів України віком від 18 до 22 років зможуть виїжджати за кордон на стажування.

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