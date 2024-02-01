Чому новий мобілізаційний проєкт гірший за старий: нардеп звернув увагу на важливий момент

Новий законопроєкту про мобілізацію гірший за старий.

Таку думку в ефірі телеканалу "Київ" висловив народний депутат Олексій Гончаренко і пояснив, чому він так вважає.

"Погіршили навіть той законопроєкт, який був минулого разу. Справа навіть не в 36 місяцях, що є, на мою думку, задовго. Але зараз вони навіть до 36 місяців додали ще один абзац, що далі звільнення після цих 36 місяців відбувається за окремим рішенням Ставки. А якщо Ставка не прийме рішення, от як зі строковиками зараз... Четвертий рік люди служать і не приймає рішення президент про демобілізацію... Фактично, це буде просто обман, якщо в такому вигляді прийняти, це означає, що жодного терміну служби не встановлено. Або можна сказати так: встановлено, що термін служби – не менше 36 місяців", – пояснив Гончаренко.

Тим часом за повідомленням народної депутатки Ірини Фріз, в оновленій версії законопроєкту про мобілізацію "чіткого, дієвого та реалістичного механізму демобілізації немає". У проєкті прописано термін 36 місяців, але відсутній чіткий механізм обраховування.

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