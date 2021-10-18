Чому ОБСЄ призупинила місію в окупованому Донецьку: подробиці від ТКГ

Чому ОБСЄ призупинила місію в окупованому Донецьку: подробиці від ТКГ

Спостерігачі СММ ОБСЄ наразі не можуть патрулювати території тимчасово окупованого Донецька.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ з міркувань безпеки призупинили роботу на території тимчасово окупованого Донецька.

Детальніше про це представниця окремих районів Донецької області (ОРДО) в Тристоронній контактній групі (ТКГ) від України Тетяна Іванова повідомила телеканалу "Дом".

За її словами, йдеться про неможливість виконувати прямі обов'язки спостерігачів, зокрема виїжджати на патрулювання території. Водночас патрулі СММ ОБСЄ продовжують залишатися у тимчасово окупованому Донецьку.

"Це лише на території Донецька. На всій іншій території місія ОБСЄ продовжує свою роботу", - вказала Іванова, додавши, що йдеться саме про тимчасове призупинення будь-яких дій.

"Тобто вони перебувають в готелі, вони не виїжджають з метою безпеки, і ті дії, які повинна здійснювати місія ОБСЄ, вони просто не роблять. Вони не займаються моніторингом, не виїжджають на якісь точки, об'єкти тимчасово, поки не буде розв'язане питання їхньої безпеки", - пояснила представниця ОРДО в ТКГ.

Як повідомлялося, місія ОБСЄ призупинила свою роботу в ОРДЛО після так званих "протестів" біля її штаб-квартири в окупованому Донецьку.

Раніше українська контррозвідка затримала на Донбасі бойовика "ЛНР" Андрія Косяка, який розвідував українські позиції біля селища Золоте. Після цього розпочалася істерика з боку бойовиків "ЛНР" та погрози піти в наступ на Донбасі. Також з боку Москви відбувся безпрецедентний тиск на ОБСЄ.

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