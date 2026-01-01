Чому Одеса стала головною ціллю російських атак: WSJ пояснило стратегію ворога

Наслідки однієї з атак на Одеську область / © ДСНС

Росія перетворила Одесу на ключовий театр економічної війни, намагаючись повністю заблокувати морський експорт України, який забезпечує 90% аграрних постачань. На тлі візиту президента України Володимира Зеленського до резиденції президента США Дональда Трампа, Кремль наростив кількість дронових атак на портову інфраструктуру до рекордних показників.

Про це йдеться у статті The Wall Street Journal.

За добу до того, як Зеленський під час візиту до резиденції Трампа Мар-а-Лаго закликав США посилити підтримку України, Росія здійснила нову серію дронових атак по одному з найважливіших прибережних регіонів країни — чорноморському порту Одеса.

Упродовж грудня саме Одеса залишалася однією з головних цілей російських ударів. Місто є ключовим вузлом експорту українського зерна та критично важливим економічним маршрутом для держави. Внаслідок атак зазнали пошкоджень інфраструктурні об’єкти, склади й енергосистема, є загиблі та поранені.

Росія намагається послабити економічний потенціал України

Експерти вважають, що таким чином Москва намагається системно послабити економічний потенціал України.

«Вони однозначно хочуть відрізати Одесу та інші міста з погляду інфраструктури. Вони б’ють і по людях, і по економіці, зменшуючи наші експортні можливості через морський коридор», — заявив Зеленський у вівторок, відповідаючи на запитання журналістів у WhatsApp.

Президент уточнив, що під час перебування у Флориді порушував перед Трампом питання надання додаткових засобів протиповітряної оборони, зокрема комплексів Patriot. Водночас він не повідомив, чи ухвалено рішення про їхнє постачання, зазначивши лише, що президент США висловив готовність допомогти, а Україна розглядає можливість закупівлі систем за участю європейських партнерів.

Економічна важливість Одеси для України

Одеса протягом усього періоду війни залишається одним із найважливіших напрямків протистояння. За інформацією Міністерства розвитку громад і територій України, морським шляхом експортується приблизно 90% аграрної продукції. Лише за 11 місяців 2025 року шість портів Одещини обробили близько 76 млн т вантажів. Україна змогла частково захистити морську логістику завдяки використанню морських безпілотників, які стримують активність Чорноморського флоту РФ.

Втім, на тлі дипломатичних зусиль адміністрації Трампа щодо завершення війни Росія активізувала повітряні атаки по південних регіонах України. Багато ударів завдаються з окупованого Криму, що ускладнює перехоплення дронів і ракет, адже вони не перетинають суходіл.

Згідно з даними аналітика Кайла Глена з британського Центру інформаційної стійкості, 2025 року Росія здійснила близько 52 тис. атак безпілотниками — значно більше, ніж приблизно 14 тис. у період 2022 — 2024 років. Одеса дедалі частіше опиняється під прицілом.

«Чорне море, яке нас годує і є невід’ємною частиною нашої економіки, водночас є й нашим слабким місцем», — зазначив український військовий аналітик Олександр Коваленко.

У грудневих зведеннях Міноборони РФ заявляло про удари по транспортній та портовій інфраструктурі України, яку там називають об’єктами, що використовуються «в інтересах Збройних сил України».

Одеса опинилася в умовах часткової облоги

Фактично одне з найбільших і найдинамічніших міст України опинилося в умовах часткової облоги. Із настанням холодів та температур близько нуля одесити на кілька днів залишалися без електрики, опалення й води. Ситуацію ускладнює те, що місто майже не має власної генерації та залежить від зовнішніх постачань електроенергії.

«Росія намагається знищити всі ключові елементи експортних логістичних ланцюгів. Вони б’ють по тому, до чого їм найлегше дістатися. А якщо говорити про експортну логістику, Одеса — це фінальні ворота», — пояснив директор Центру транспортних стратегій України Сергій Вовк.

Фахівці вказують, що економічний складник знову виходить на перший план у російській воєнній стратегії — як у бойових діях, так і в дипломатичних маневрах.

Україна водночас здійснює власні системні удари по нафтопереробних об’єктах на території Росії, прагнучи послабити її військовий потенціал. За словами поінформованого джерела, нещодавно українські сили атакували один із танкерів так званого «тіньового флоту» РФ у Середземному морі.

У відповідь президент Росії Володимир Путін оголосив про намір розширити кампанію атак на українські порти та судноплавство.

«Це свідома стратегія — бити саме по економічному складнику»

«Це свідома стратегія — бити саме по економічному складнику: експорту та економіці країни. І не лише в портах, а по всій території. Це точно більше, ніж одна окрема область», — додав Вовк.

Так, «Укрзалізниця» оцінює загальні збитки від атак на залізничну інфраструктуру від початку повномасштабної війни у 5,8 млрд дол. Лише 2025 року зафіксовано понад 1100 ударів по об’єктах компанії.

За словами Вовка, якщо експорт зерна буде серйозно порушений, міжнародні покупці можуть переорієнтуватися на інших постачальників. Це загрожує зниженням внутрішніх цін і браком ресурсів у фермерів для закупівлі пального та добрив. У перспективі це може призвести до скорочення виробництва і завдати удару по аграрному сектору навіть після завершення війни.

Саме тому, наголошують експерти, українська влада так активно домагається посилення систем ППО, адже вони можуть стати вирішальним чинником у збереженні економічної стійкості країни.

Нагадаємо, у новорічну ніч Одеса зазнала кількох хвиль атак російських безпілотників. Через падіння дронів та їхніх уламків у місті зафіксовано пошкодження житлових будинків і займання на об’єктах інфраструктури.