Чому Одеса найбільше страждає від відключень світла: у ДТЕК пояснили ситуацію

Блекаут

Наразі в Одеській області спостерігається одна з найскладніших ситуацій з електропостачанням в усій Україні. Тривалі відключення світла є безпосереднім наслідком масштабних пошкоджень енергетичної інфраструктури після цілеспрямованої серії російських атак.

Про це розповіли у ДТЕК.

За даними фахівців, характер ворожих обстрілів кардинально змінився, що призвело до критичних наслідків саме для локальних споживачів.

«Якщо 2022-2024 років Росія била переважно по великих високовольтних підстанціях, то 2025-го змінила тактику. Під удари потрапили розподільчі підстанції 110 кВ. Саме вони доставляють електроенергію безпосередньо у міста», — зазначають у ДТЕК.

Які масштаби руйнувань на Одещині

Статистика втрат обладнання в регіоні є безпрецедентною. Ворог методично вибиває об’єкти, які забезпечують струмом Одесу та її передмістя.

«Від середини грудня зруйновано 34 великі підстанції, що становить майже половину від їхньої загальної кількості. Водночас частину об’єктів окупанти атакували по кілька разів. Через це наша мережа може передати значно менше електроенергії», — наголошують енергетики.

Спеціалісти роблять усе можливе для утримання системи, проте стикаються з об’єктивними технологічними перешкодами.

«Енергетики вже використали максимум можливостей для перерозподілу навантаження. Деякі підстанції змушені працювати лише з частиною обладнання. Проблема в тому, що нові трансформатори та вимикачі не можна просто купити — вони виготовляються місяцями або навіть понад рік», — пояснюють у компанії.

Попри тотальний дефіцит устаткування та постійні ризики, у ДТЕК запевняють, що ремонтні бригади працюють безперервно, аби стабілізувати ситуацію в регіоні.

Нагадаємо, у ніч проти 3 березня російська армія атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілу зазнали пошкоджень об’єкти портової та транспортної інфраструктури.

За словами керівника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, минулося без постраждалих.