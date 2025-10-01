Чому Одесу накрили такі масштабні дощі: синоптики пояснили причину

Злива / © ТСН.ua

За добу в Одесі випало 94 мм опадів, що становить 224% місячної норми, і причиною цього є не лише локальний циклон, а й кліматичні зміни, які посилюють інтенсивність дощів у регіоні.

Про це повідомили фахівці українського гідрометеорологічного центру.

Причиною катастрофічних дощів в Одесі став локальний циклон, що утворився над Чорним морем. Рух цього циклону на північ та схід був заблокований антициклоном, що призвело до загострення атмосферних фронтів.

Крім того, значний вплив мала підвищена інтенсивність опадів через тепле та вологе повітря над Чорним морем. За даними метеостанції Одеса, випало 94 мм опадів — це 224% місячної норми.

Своєчасні попередження синоптиків підіймалися від жовтого рівня до червоного (80+ мм) вже ввечері, що підкреслює стрімкість розвитку стихії.

Синоптики наголошують, що подібні екстремальні події стають частішими через глобальні кліматичні зміни. Статистика вражає:

За останні 10 років в Одесі зафіксовано 14 випадків сильного дощу (50−100 мм за 12 годин).

За попередні десятиріччя таких випадків було лише 2−3 на 10 років.

Прогрів поверхні Чорного моря, зростання конвективних процесів та збільшення вологозапасу атмосфери призводять до того, що на північному-заході акваторії дедалі частіше фіксуються інтенсивні дощі. Явища, як-от «смуги дощу» (rainbands), які раніше були типові для тропічних процесів, тепер проявляються і в помірних широтах, спричиняючи катастрофічні опади.

Проте, не лише клімат винен у масштабах повені. Ситуацію різко посилює урбанізація. Велика частка асфальту та бетону, які не дозволяють воді просочуватися в ґрунт, перетворює дощ на стрімкі та великі потоки води.

Дослідження показують, що в містах з високим ступенем забудови потоки води можуть зростати на 20−50% через непроникні покриття.

Синоптики наголошують, що адаптація є критично необхідною. Впровадження «зеленої» інфраструктури — використання пермеабельних покриттів (пористий асфальт) та зелених зон — може зменшити підтоплення на третину, даючи воді можливість фільтруватися в ґрунт.

Нагадаємо, сильна негода в Одесі розпочалася ще вранці. До вечора інтенсивні зливи спричинили масштабні наслідки: сотні автомобілів опинилися у воді, а по місту довелося частково перекривати рух транспорту через значні підтоплення.

Внаслідок стихії загинуло 9 людей. Жертвою негоди стала родина з 5 людей, які мешкали на цокольному поверсі. Вони не змогли вибратися з власної домівки. Також загинули три жінки — їх накрило хвилею і понесло течією.