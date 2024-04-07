Чому окупанти посилили обстріли прикордонних областей та чи можливий там контрнаступ: Коваленко розповів деталі

За його словами, від початку 2024 року окупанти посилили удари по цивільних об’єктах та інфраструктурі у прикордонні з РФ зоні - у Сумській та Харківській областях.

Коли російські окупанти завдають ударів по прикордонним містам України - вони не намагаються “помститися” та не готують “наступ”. Повідомлення щодо цього, які розповсюджуються в Мережі, - це ІПСО.

Про це на своїй сторінці написав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

За його словами, від початку 2024 року окупанти посилили удари по цивільних об’єктах та інфраструктурі у прикордонні з РФ зоні - у Сумській та Харківській областях. Однак в інформаційному просторі розповсюджуються наративи, що це “помста” за удари ЗСУ по НПЗ та іншим об’єктам окупаційних військ.

“У 2024 році Сумська область відчула за своєю прикордонною з Росією зоною небувалу кількість прильотів КАБ, що часом за добу перевищує показник у півсотні. Прикордонні села буквально стиралися з лиця землі, і по ряду районів було розгорнуто евакуацію. У свою чергу по Харківській області та самому Харкову стали завдаватися точкові удари по енергетичній інфраструктурі різною номенклатурою засобів поразки. Зараз місто мільйонник знаходиться у найважчому з початку повномасштабної війни енергетичному колапсі. При цьому в інформаційний простір України, на жаль, досить успішно інтегруються наративи про те, що ці удари є відповіддю на: рейди РДК та ЛСР; удари по НПЗ; удари по тиловій частині Росії, зокрема – Татарстану; є підготовкою для “вторгнення”, - розповів Олександр Коваленко.

Він зауважив, що таки наративи можна віднести до комплексної ІПСО, мета якої - дестабілізувати прикордонні райони та сформувати громадську думку проти Сил оборони України. Крім того, окупанти намагаються виправдати воєнні злочини.

“Коли виникають у Мережі припущення про те, що удари по Сумській та Харківській області – це реакція на успішні операції СОУ по території Росії, у мене завжди у відповідь виникає питання – а хіба раніше окупанти не тероризували ці області? У 2022 і 2023 рр. різниця полягала в тому, що Росія застосовувала переважно ствольну та реактивну артилерію, для терору, наприклад, Сумської області. Але застосування цієї компоненти не дуже вражаюче як полуторатонна авіаційна бомба й у самого розрахунку може завершитися сумно за результатами контрбатарейної боротьби. Але, загалом, обстріли були регулярними та системними”, - зазначив Коваленко.

Він також додав, що коли РФ отримала у своє розпорядження розширену номенклатуру УМПК, що перетворюють авіаційні бомби на 250, 500 і 1500 кілограмів на кориговані-плануючі, вони отримали можливість безкарного терору прикордонної зони.

“Тобто, якщо ми говоримо про Сумську область, то село на 20 будинків, яким за добу прилітає 2-3 міни 82-мм або 120-мм, з цим якось звикається і живе повсякденним життям у нових екстремальних умовах. Але коли прилітає 2-3 КАБ ОФАБ-1500, то половина села просто зникає і це вселяє жах. Як такий терор цивільного населення був, є і буде, змінюється номенклатура, яка підтримує та генерує цей терор. І якщо до міни 82-мм якось можна звикнути, хоча це суперечить базису інстинкту самозбереження, то до бомби ОФАБ-1500 – ні”, - підкреслив експерт.

Він також наголосив, що Харків зараз переживає найважчу енергетичну кризу, але це обумовлено тим, що, на жаль, місто найближче перебуває до Росії та її енергетичну інфраструктуру окупантам набагато простіше виводити з функціонального стану.

“З іншого боку, якщо вірити поширюваним наративам про “місце” і пов'язувати ці удари з успіхами СОУ територією Росії, виникає питання, а коли саме Північна Салтівка перетворилася на зону відчуження? І удари по енергетичній інфраструктурі Харкова, чи не збіглися з ударами та по енергетиці іншої частини України, просто, на жаль, це місто мільйоник доступніший для засобів поразки російських окупаційних військ”, - сказав Олександр Коваленко.

Нагадаємо, що сьогодні, 7 квітня, росіяни знову обстріляли Харків. Там є поранені люди.

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